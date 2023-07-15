TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: '15 Temmuz'da yaşadığımız acıları ve ihaneti unutmadık'

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Atalay, “15 Temmuz hain darbe/işgal girişiminin yedinci yıldönümünde yaşadığımız acıları bir kez daha hatırlarken, gördüğümüz ihaneti unutmadığımızı belirtmek istiyoruz” dedi.

TÜRK-İŞ, Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Atalay adına yayınladığı bildiride milletin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bombalanmasını en kanlı ihanet olduğuna dikkati çekerek, “Milletimize ve millet iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclis’ine, askerine, polisine roket atacak mermi yağdıracak kadar gözü dönmüş canilerin en karanlık en kanlı ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz hain darbe/işgal girişiminin yedinci yıldönümünde yaşadığımız acıları bir kez daha hatırlarken, gördüğümüz ihaneti unutmadığımızı belirtmek istiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Yabancı servislerinin kontrolünde olan işbirlikçi ihanet grubunun devşirildiğini belirten Atalay, Türkiye’nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne yönelik yapılan saldırılara tüm halkın kahramanca cevap verdiğini söyledi.

Atalay, 15 Temmuz’daki işgal girişiminin sonucu daha belli değilken milletinin yanında durduğunu belirterek, “TÜRK-İŞ, bu girişiminin sonuna kadar karşısında durdu. Alanlarda halkımızla birlikte özgürlüğümüzü hep birlikte haykırarak 15 Temmuz Gecesi en başından itibaren ülkemizden yana, demokrasimizden yana taraf olduk. Devletimizi ve milletimizi hedef alanlar hak ettikleri cezaları çekmeli, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları bu hainlerden arındırılmalıdır” dedi.

Bedeli ağır olan 15 Temmuz darbe girişiminin tekrar yayınlanmaması için daha güçlü devlet ve millet olmak zorunda olduklarının altını çizen Atalay, işgal girişimlerinin önlemenin yolunu terör örgütlerinin kökünü kazımaktan geçtiğini belirterek, “Türk milletinin ilelebet bağımsız bir siyasi bir varlık olarak yaşaması için TÜRK-İŞ konfederasyonu olarak terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tankların altına yatanları da unutmayacağız, tankları alkışlayanları da. 15 Temmuz’un yedinci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna şehit olan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.