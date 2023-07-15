Türk-İş Genel Başkanı Atalay: '15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde yaşadığımız acıları unutmadık'

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Atalay, "15 Temmuz hain darbe/işgal girişiminin yedinci yıl dönümünde yaşadığımız acıları bir kez daha hatırlarken, gördüğümüz ihaneti unutmadığımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş yönetimi adına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde yazılı bir açıklama yaptı. Türk-İş Konfederasyonu olarak 15 Temmuz 2016’daki darbe ve işgal girişimine ilk anından itibaren karşı durduklarını anımsatan Atalay, o gece meydanlara çıkarak her zamanki gibi ülkeden ve demokrasiden yana olduklarını belirtti.

Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Yabancı servislerin kontrolünde iş birlikçi ihanet grubunun devletimizin bağımsızlığına ve milletimizin özgürlüğüne yönelik saldırısına karşın halkımız, tam anlamıyla istiklal mücadelesi bilinciyle cevap vererek, hainlere kahramanca karşılık vermiştir. Devletimizi ve milletimizi hedef alanlar hak ettikleri cezaları çekmeli, devletimizin bütün kurum ve kuruluşları bu hainlerden arındırılmalıdır. Maruz kaldığımız ve bedeli ağır olan 15 Temmuz darbe ve işgal girişimini tekrar yaşamamak adına, daha güçlü devlet ve millet olarak varlığımızı sürdürmek için dersler çıkarmamız kaçınılmazdır. Ülkemizde özgürce, birlik ve beraberlik içinde yaşamamızın, tekrar darbe ve işgal girişimlerini önlemenin yolu, bütün terör örgütlerinin kökünü kazımaktan, demokrasi ile hukukun üstünlüğüne dayalı devlet olmaktan geçmektedir."

“Türk-İş olarak terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz”

Atalay, 15 Temmuz gecesi tankların altına yatanları da tankları alkışlayanları da asla unutmayacaklarını vurgulayarak, mesajında "Türk milletinin ilelebet bağımsız yaşaması için Türk-İş olarak terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 15 Temmuz’un 7’nci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu vatan uğruna şehit olanların tümüne Allah’tan rahmet, gazilerimize de en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.