Türk-İş'ten Lütfü Türkkan'a tepki

Türk-İş Bölge Temsilcisi Ali Bostan, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Türk-İş ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Lütfü Türkan’ın söylediği cümleleri kendisine iade ediyoruz, en kısa sürede özrünü bekliyoruz. Basın emekçilerine, şehit ailelerine hakaret ediyordu, bir sürü gafları var. Kendisi bu söylemlerle gündeme gelmek istiyorsa yanlış bir yolda. Meral Akşener’den de bu konuda yaptırım uygulamasını bekliyoruz" dedi.

Türk-İş’e bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın bir televizyon programında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk-İş ile ilgili söylemlerine tepki gösterdi. Türk-İş İl Temsilciliğinde bir araya gelen ve konuya ilişkin açıklama yapan Türk-İş Bölge Temsilcisi Ali Bostan, "Herhangi bir partiye yönelik destekleyici söylemlerde bulunmadık, bulunmayacağız. Biz hiçbir zaman hiçbir partinin arka bahçesi olmadık, Lütfü Türkan’ın da şehit ailelerine karşı söylemlerini ve hazine arazilerini hangi maksatla kullandığını biliyoruz. Lütfü Türkan’ın genel başkanımız Ergün Atalay’dan ve Türk-İş camiasından özür dilemesini bekliyoruz. Biz burada İYİ Parti’yi kınamıyoruz. İYİ Parti gerekli açıklamaları, gerekli destekleri ve söylemleri her zaman memleket için yapıyor. Keza biz İYİ Parti’nin grup toplantılarına katılmış kişileriz. Bizim buradaki amacımız seviyesizce ne söylediğini bilmeyen Lütfü Türkan’ın söylemlerine dikkat etmesini, bizim camiamıza laf söylemesini, genel başkanımıza atıfta bulunmasını kınıyoruz. Bu toplantının amacı İYİ Parti değil Kocaeli Milletvekili adayı Lütfü Türkan’ın söylemleri ile alakalıdır" diye konuştu.

"Lütfü Türkan’ın söylediği cümleleri kendisine iade ediyoruz, en kısa sürede özrünü bekliyoruz"

Tüm siyasi partilere eşit şekilde davrandıklarını söyleyen Bostan, "Lütfü Türkan kullandığı cümleleri seçerek kullansın. Kamuoyunda, bazı televizyon programlarında yanlış cümleler kullanıyor. Hem İYİ Parti’ye zarar veriyor hem de kamuoyunda gereksiz meşgul etmiş oluyor. Biz kendisini en kısa zamanda özür dilemeye davet ediyoruz ve bundan sonraki söylemlerini de düşünerek söylemesini tavsiye ediyoruz. Bizim İYİ Parti ile sorunumuz yok. Türk-İş’in genel başkanı da hangi partiye oy vereceğimize dair mesaj yayınlamıyor. Biz Türk-iş başkanından ve camiasında böyle söylemler almıyoruz, aldığımız anda görevlerimizi bırakırız. Herkesin siyasi görüşü farklıdır, biz buna saygı duyuyoruz, herkes de buna saygı duymak zorundadır. Lütfü Türkan’ın söylediği cümleleri kendisine iade ediyoruz, en kısa sürede özrünü bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meral Akşener’in yaptırım uygulamasını bekliyoruz"

Daha önce yaşanan olaylara da değinen Bostan, "Basın emekçilerine, şehit ailelerine hakaret ediyordu, bir sürü gafları var. Kendisi bu söylemlerle gündeme gelmek istiyorsa yanlış bir yolda. Meral Akşener’den de bu konuda bir yaptırım uygulamasını bekliyoruz. Lütfü Türkan’ı yazmışlar birinci sıra milletvekilliğine, il başkanımız ikinci sırada. Bu tür insanları değerlendirirken göz önünde bulundursunlar. Lütfü Türkkan kendine bir çeki düzen versin. Biz konuya ilişkin basın açıklaması yaptığımızda Lütfü Türkan bize ‘Türk-İş işine baksın’ demiş. Biz zaten işimize bakıyoruz. Bu söylemlerini fazla sürdürmeden özür dilemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.