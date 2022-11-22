Türk işadamlarına Dominik'e yatırım çağrısı

Dominik Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora, Dominik Cumhuriyeti’nin serbest ticaret anlaşmaları ile Amerika ve Avrupa’da 900 milyonluk bir pazara erişim imkanı olduğunu belirterek, “Bursalı firmalar, bu pazarlara açılmak için Dominik Cumhuriyeti’ni üretim ve lojistik üssü olarak kullanabilir.” dedi.

Bursa iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve küresel işbirlikleri kurması için çalışmalarını sürdüren BTSO, Dominik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora ve beraberindeki heyeti ağırladı. Heyeti, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Batmaz ve Haşim Kılıç karşıladı. Ziyarette Bursa ve Dominik Cumhuriyeti arasındaki ticaret, yatırım ve turizm ilişkileri değerlendirildi.

“Bursa 117 ülkeden daha fazla ihracat yapıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, Bursa ekonomisi ve BTSO’nun çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi. Bursa’nın 17 organize sanayi bölgesi ile Türkiye’nin üretim merkezi olduğunu ifade eden Batmaz, tekstil, otomotiv ve makine gibi sektörlerin yanı sıra savunma, uzay-havacılık, teknik tekstil ve kompozit gibi ileri teknoloji alanlarda da Bursa iş dünyasının söz sahibi olduğunu ifade etti. Bursa’nın 16 milyar dolarlık yıllık ihracat rakamıyla tek başına 117 ülkeden daha fazla ihracat yaptığını belirten Hakan Batmaz, kentin ihracat birim değerinin ise 4 dolara ulaştığını vurguladı.

“Latin Amerika’da etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz”

Bursalı firmaların küresel ticarette yüzünü tek bir yöne çevirmediğine dikkati çeken Hakan Batmaz, ihracatçıların Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya kadar farklı bölgelerde ticari ilişkilerini geliştirdiğini kaydetti. Bursa’nın 200’e yakın ülke ve bölgeye ihracat yaptığını dile getiren Batmaz, “İhracat hedeflerimiz doğrultusunda Dominik Cumhuriyeti ve Latin Amerika pazarında da etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Bursa’dan Dominik’e ihracat gerçekleştiren 29 firmamız bulunuyor. Dominik Cumhuriyeti ile 7 milyon dolar seviyelerinde, oldukça sınırlı bir ticaret hacmimiz var. Sayın Büyükelçimizin Bursa iş dünyası ile işbirliğini geliştirme konusundaki istekli ve kararlı tutumunu ekonomik ilişkilerimiz açısından önemli bir şans olarak değerlendiriyoruz. BTSO olarak Dominik Cumhuriyeti ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“Latin Amerika’nın en hızlı büyüyen ekonomisi”

Büyükelçi Elvis Antonio Alam Lora, Dominik’in Latin Amerika pazarına açılmak isteyen firmalara önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Dominik siyasal ve ekonomik açıdan bölgesindeki en istikrarlı ülkeler arasında yer alıyor. Son 5 yıllık dönemde ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 6,2’ye ulaşan ülkemiz, Latin Amerika’nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. Ülkemiz coğrafi açıdan da oldukça stratejik bir konumda yer alıyor. Bu konumumuz, Kuzey ve Güney Amerika’ya ulaşmak isteyen firmalar için Dominik’i önemli bir ulaşım ve lojistik üssü haline getiriyor. Dominik ayrıca serbest ticaret anlaşmaları sayesinde yaklaşık 900 milyonluk bir pazara erişim imkanı sağlıyor.” dedi.

“Turizmde potansiyel var”

Büyükelçi, Dominik Cumhuriyeti’nin Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın en çok turist ağırlayan ikinci ülkesi olduğunu belirterek, birçok uluslararası otel zincirinin Dominik’te yatırımları olduğunu bildirdi. Ülkenin yılda 7 milyondan fazla turisti ağırladığını söyleyen Büyükelçi, “Türkiye’de bir televizyon programı sayesinde ülkemiz herkes tarafından tanınıyor. Ancak bu bizim için yeterli değil. Türkiye ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bugün bu yüzden buradayız. Bursa’nın Türkiye ekonomisi için öneminin farkındayız. Bursalı firmalar ile tekstil ve turizm gibi alanlarda işbirliği açısından büyük bir potansiyele sahibiz. Karşılıklı ziyaretler ve iki ülke iş insanlarının bir araya gelmesiyle mevcut ilişkilerimizin ve işbirliğimizin ivme kazanacağına inanıyorum.” diye konuştu.

“75 Serbest Bölge, Yüzde 100 Vergi Muafiyeti”

Ziyaretin ardından Bursa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla “Dominik Cumhuriyeti Ticaret ve Yatırım Fırsatları Sunumu” gerçekleştirildi. Sunumda Pro-Dominicana yetkilisi Zanony Severino, Dominik ekonomisi ve ticaret imkanlarına ilişkin bilgiler verdi. Severino, Dominik’in bölgesinde en fazla doğrudan yatırım alan ülke olduğunu belirterek, “Dominik’te 75 serbest bölge bulunuyor. Buradaki yatırımcılara yüzde 100 vergi muafiyeti sağlanıyor. Ülkemiz ayrıca tarımda, özellikle tropikal meyve üretiminde önemli bir potansiyele sahip. Organik muz ve organik kakao üretiminde dünyada birinci sıradayız.” dedi.