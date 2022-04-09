'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

Çayırdere'de Silivri Belediyesi'nin iftar programında halka seslenen Başkan Volkan Yılmaz, 'Her zaman biz olalım, iri olalım, Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim' çağrısında bulundu.

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  • 09.04.2022 17:47
  • Güncelleme: 09.04.2022 17:47
'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Başkan Volkan Yılmaz'ın, Perşembe akşamı ikinci iftar durağı Çayırdere oldu. Silivri Belediyesi'nin Ramazan'ın başlangıcı ile her akşam iki mahallemiz ve eski festival alanında kurduğu iftar sofralarını Silivrililer doldururken, Başkan Yılmaz da ekibi ile birlikte bu vesile ile vatandaşlarımız ile buluşmalarını sürdürüyor.

“TÜRK-İSLAM MEDENİYETİNİN AHLAK VE ASALETİNİ GÖSTERELİM”
Büyükçavuşlu'dan sonra Çayırdere'de Silivri Belediyesi'nin verdiği iftar davetine katılan Başkan Yılmaz, Çayırderelilere seslenirken, Ramazan ayının barış ve kardeşlik sağanağı olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: "Her zaman biz olalım, iri olalım, Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' seslenişiyle asırların ufkunu aydınlatan Efendimizin izinden gidelim. Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum. Allah'tan yapacağınız duaları, tutacağımız oruçları kabul etmesini niyaz ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum."

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Çayırdere programında Başkan Volkan Yılmaz'a MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, İBB ve Silivri Belediyesi MHP Meclis Üyesi Şenoğlu Türkyılmaz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın ile mahalle muhtarı Doğan Bilgiç de eşlik ettiler. Mahallenin uzun yıllar muhtarlığını yürüten Mustafa Sönmez de iftara katılanlar arasındaydı.Hürhaber

SHA-Y
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