Türk kahvesinin kokusu farklı kıtalara yayıldı

Yunus Emre Enstitüsü, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’nde yer alan Türk kahvesine ithaf edilen “5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü”nü farklı kıtalardaki temsilciliklerinde kutladı.

Yunus Emre Enstitüsü, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayasıyla Arjantin, Meksika ve Venezuela’da düzenlediği etkinliklerle Latin Amerikalılara Türk kahvesini tanıttı. Etkinliklerde Türk kahvesinin özellikleri, kahvenin Türk kültüründeki yansımaları ve tarihine ilişkin bilgileri içeren sunumların yanı sıra düzenlenen atölyelerle Türk kahvesinin farklı pişirme teknikleri öğretildi. Gerçekleştirilen atölyelerin ardından davetlilere Türk kahvesi ve lokum ikram edildi. Etkinliğe katılan davetliler, hem Türk kahvesi hazırlamayı öğrendi hem de hazırlanan kahveleri tatma imkanı buldu.

Romanya’da Türk kahvesi etkinliği

Enstitünün Romanya’da bulunan Bükreş ve Köstence’deki temsilciliklerinde de 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlandı. Bol köpüklü Türk kahvelerinin ikram edildiği gastronomi etkinliğine Ovidius Üniversitesi temsilcileri ve öğretim üyeleri ile Türkoloji Bölümü öğrencilerinin yanı sıra Bükreş ve Köstence’deki temsilciliklerde Türkçe kurslarına katılan kursiyerler iştirak etti. Etkinlikte, “Türk Kültüründe Türk Kahvesinin Yeri” başlıklı sunumun ardından davetlilere Türk mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alan güllaç ve sultan lokumu hazırlandı.

Roma Yunus Emre Enstitüsü’nden sergi ve lokum eşliğinde kahve ikramı

Roma Yunus Emre Enstitüsü, Dünya Türk Kahvesi Günü münasebetiyle “Türk Kahvesi Sergisi ve İkramı” başlıklı bir etkinlik düzenledi. Enstitü, “Kahve içmeye bekliyoruz” sloganıyla gün boyu kapılarını açık tuttu. Türk Kahvesi Sergisi’nde farklı cezvelerde hazırlanan Türk kahveleri ve geleneksel Türk kahvesi sunumları görselleri başta olmak üzere 20 görsel sergilendi. Gün boyunca Enstitüyü ziyaret edenlere Türk Kahvesi Sergisi gezdirilerek, Türk kahvesinin Türk kültüründeki yeri ve hazırlanışı hakkında bilgi verildi. Ziyaretçilere ayrıca Türk kahvesi ve lokum ikram edildi. Etkinliği ziyaret edenler arasında Roma Büyükelçisi Ömer Gücük, Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, büyükelçilik mensupları, İtalya’da yüksek lisans ve doktora yapan Türk öğrenciler de yer aldı.

Türk Kahvesi Sergisi, 15 Aralık tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Tunus’ta Türk kahvesi günü kutlandı

Etkinliğe, Tunus Büyükelçiliği Müsteşarı Belgin Ergüneş, Tunus Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ali İhsan Çevik, Tunus Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Ataşesi Yunus Düzcü’nün yanı sıra Tunuslu davetliler ve Tunus’ta yaşayan Türkler katıldı.

Türk kahvesinin tanıtıldığı sinevizyon gösterisinin ardından konuklara Türk tatlıları ve lokum eşliğinde Türk kahvesi ikram edildi. Türk Şef Ayhan Mersin’in etkinlik kapsamında kumda pişirdiği Türk kahvesi davetliler tarafından büyük ilgi gördü.

Kumda kahve pişirmenin inceliklerini davetlilere anlatan Şef Ayhan, Tunus’ta kahvenin çok sevildiğini ve özellikle sabahları en çok tüketilen içeceğin kahve olduğunu söyledi.

Rusya’da kumda pişirilmiş Türk kahvesi ikram edildi

Moskova Yunus Emre Enstitüsü tarafından Moskova Büyükelçiliği’nde özel bir etkinlik düzenlendi. Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliği yaptığı etkinliğe katılan yabancı konuklara kumda pişirilmiş Türk kahvesi ile Türk lokumu ikram edildi.