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Türk Kartalı Aquila

Tek Parti Lideri Ahmet Özal Yenişehir Havalimanı'nda bulunan Uçuş Okulu'nda Aquila'nın kokpitine geçti. Türk Kartalı Aquila ile adrenalin yaşayan Ahmet Özal 1,5 saat boyunca havada kaldı.

Türk Kartalı Aquila
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Bursalı iş insanı Mehmet Celal Gökçen tarafından; Türk havacılık sektörünün gelişmesi, ihtiyaç duyulan pilotların yetişmesi ve sivil havacılığın yaygınlaşması amacıyla Yenişehir Havalimanı’nda açılan Uçuş Okulu, sektörün özel markası Aquila uçaklarıyla pilotluk hayali kuranların ilgisini çekiyor.

Yaklaşık 11 uçağın aynı anda kapalı bir hangarda muhafaza edildiğini ve bunun Türkiye’de bir ilk olduğunu ifade eden Uçuş Okulu Uçuş Emniyet ve Standardizasyon Müdürü Ali Kemal Eren, ‘Aquila A 211 uçağımızla yaklaşık 2 senedir çalışıyoruz. Bu süre zarfında 59 adet hususi pilot lisansı verdik. Bunun süresi yaklaşık 45 saat olarak belirlendi. Devamında 12 öğrenciye alet uçuşu dersi gösterildi. 35 kişiye yakın da gece görüşü şeklinde eğitim verdik. Bunun yanında pek çok fark uçuşu da yapıldı. Yani farklı bir uçakla pilot olmuş ama Aquila ile devam etmek isteyen 60’ın üzerinde pilota da eğitim vermiş olduk. Ticari pilot lisansı eğitimlerimizi de başlattık, onun da ilk 8 sortisi A211 Aquila ile oluyor, son 2 sortisi de çok motorlu uçağımızla devam edecek. Aynı zamanda 5 tane de uçuş öğretmeni yetiştirdik. Bu çok önemli, prestijli ve zor bir kurstur’ diye konuştu.

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Pek çok kişiye uçuş heyecanını yaşatan, Türk kartalı Aquila’yı, pilot lisansı bulunan Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal da deneyimledi. Özal, ilk olarak içerisinde yaklaşık 11 uçağın bulunduğu kapalı hangarı gezdi.

Hangarı ve uçağı hayranlıkla incelediğini söyleyen Ahmet Özal, ‘Tüm bilgi ve birikimleriyle personelin tamamı hem iyi eğitimler veriyor hem de kusursuz bir uçuş deneyimi yaşatıyor’ dedi.

İncelemelerin ve brifingin ardından Aquila’nın kokpitine geçen Tek Parti Genel Başkanı Özal, 1,5 saat süren uçuşunu ‘Tahminimden çok daha iyi bir uçuştu. Çok stabil bir uçak ve kontrolü oldukça kolay. Uçağı çevreleyen camı çok geniş o nedenle görüş mesafesi muhteşem. Her şeyi görebiliyorsunuz. Diğer uçaklar gibi kapalı bir mekanda değilsiniz, panoramik bir uçuş yaşatıyor. Çok fazla uçakla uçtum, Aquila’nın ciddi güven verdiğini söyleyebilirim. Çünkü stabil ve rahat bir uçak’ diye anlattı.

İHA
Editör

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