Türk Kızılay 156 yaşında

Türk Kızılay’ın 156. kuruluş yıl dönümü ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Fatma Meriç Yılmaz, “Türkiye’nin ‘merhamet çınarı’ olan Kızılay’ımızı bugüne getiren tüm gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu iyilik hareketi, çalışmalarını zamanla ve coğrafyayla sınırlı olmadan sonsuza kadar sürdürecektir” dedi.

11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla yola çıkan Türk Kızılay, o günden bu yana insanlık için yardımsever bağışçılarıyla umut ve iyilik taşıyan önemli bir kuruluş olarak varlığını sürdürüyor. Doğal afetlerin, savaşların, salgın hastalıkların ve birlikteliğe ihtiyacımız olduğu anların ortasında Türk Kızılay’ın gönüllüleri ve çalışanları insanlığın umudu olmaya devam ederken, tüm Kızılay camiası 156. yıla girmenin gururunu yaşıyor.

Milletimizin yardımseverliğinin adı: Kızılay

Kızılay’ın 155 yıllık yolculuğunun sevgi ve yardımseverlik dolu adımlarla yazıldığını dile getiren Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “155 yılı geride bırakan Türk Kızılay, bu süre zarfında milyonlarca insanın hayatını iyileştirmek ve desteklemek için özveriyle çalıştı. Tarihi boyunca acil yardım, afet yönetimi, kan bağışı, sağlık hizmetleri ve sosyal projeler gibi birçok alanda Türk Kızılay’ın adı güven ve destekle anıldı. Bu güven ve destekle de Kızılay, milyonlarca insanın hayatına dokunarak yüreklere umut aşıladı. Kısacası Kızılay, milletimizin yardımseverliğinin adı oldu. Kızılay, gönüllü çalışmaları, kan bağışı kampanyaları ve sosyal projeleriyle toplumun vazgeçilmez bir parçası oldu. Bu köklü tarih, gelecekteki hedeflerimize odaklanmak için de bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin ‘merhamet çınarı’ olan Kızılay’ımızı bugüne getiren tüm gönüllü, bağışçı ve çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu iyilik hareketi çalışmalarını zamanla ve coğrafyayla sınırlı olmadan sonsuza kadar sürdürecektir” diye konuştu.

“Hayatları değiştiren yardımlarınız ve katkılarınızla Türk Kızılay’ın kalbindesiniz”

Türk Kızılay’ın yıllar içinde elde ettiği büyük başarılarla toplumun kalbinde her zaman özel bir yer edindiğini belirten Genel Başkan Vekili Yılmaz, “Türk Kızılay’ın kuruluş yıl dönümü, geçmişteki kahramanlıklarını hatırlamak, onları yüreklerimizde yaşatmak ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsattır. Bu özel gün, Kızılay ile birlikte başardıklarımızı anmak ve birlikte başarabileceklerimizi hayal etmek için bir çağrıdır. Birlikte, insanlık için daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz. Türk Kızılay, gönüllülerine, destekleyicilerine, bağışçılarına ve paydaşlarına da teşekkür ediyoruz. Sizler, hayatları değiştiren yardımlarınız ve katkılarınızla Türk Kızılay’ın kalbinde yer alıyorsunuz. İyilik zincirinin bir halkası olduğunuz için minnettarız ve iyiliği büyütmedeki yolculuğumuza her zaman ortak olmaya davet ediyoruz. Birlikte, daha nice yıllara, başarılara ve umut dolu hikâyelere yürümek dileğiyle” şeklinde konuştu.