Türk Kızılay, 53 ilden gençleri ağırlıyor

Türk Kızılay, her yıl düzenlediği geleneksel Gençlik Kampları’nda bu yıl 53 ilden bini aşkın öğrenciyi ağırlıyor.

Türk Kızılay, İstanbul’da Heybeliada, Ankara’da ise Çamkoru olmak üzere her yıl düzenlediği geleneksel Gençlik Kampları’yla Türkiye’nin dört bir yanından binlerce genç öğrenciyi ağırlıyor. Katılımcıların dayanışma ve yardımlaşma duygularını, gönüllülük bilincini ve bireysel yeteneklerini geliştirmek üzere yaz boyunca düzenlenen kamplara bu yıl 53 ilden bini aşkın lise öğrencisi katılıyor.

Sanat, teknoloji, gastronomi gibi farklı temalar altında düzenlenen bir haftalık kamplar kapsamında ’İyilik Şefleri’ temasıyla düzenlenen kampa ise sosyal gastronomi alanında uluslararası başarılara imza atan ünlü şef ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu üyesi Ebru Baybara Demir konuk oldu. Şef Demir, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Zonguldak’tan gelen, ağırlıklı aşçılık bölümü lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Sosyal gastronomi atölyesi yürüttü

Mardin’den başlayan ilham verici hikayesini paylaşan şef Demir, "Hepinizin aklında şu var değil mi; bir gün İstanbul’a gideceğim ve orada kendi restoranımı açacağım. Ben de size diyorum ki, eğer bu işi yapmak istiyorsanız yerinizde kalın. Orada daha kıymetli olursunuz. Ben öyle yaptım. Yapmış olduğum işin adı da sosyal gastronomi; yani yaptığınız yemeğe ülkenizin değerlerini katarken bunu insanlara faydalı hale getirmek. Sizlerin de yeteneklerinizle, aklınızla, inancınızla çok daha iyisini yapacağınızdan eminim" dedi.

"Kızılay’ın başka bir yüzünü gördüm"

Öğrencilerle yürüttüğü sosyal gastronomi atölyesiyle farklı proje önerileri geliştiren şef Demir, Kızılay’a teşekkür ederek, "Benim de hepimiz gibi çocukluğumdan beri Kızılay’a bir bağım var. Bugün Kızılay’ın başka bir yüzünü gördüm, o da bu ülkenin geleceğine vermiş olduğu değer" dedi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş konuk oldu

Heybeliada Gençlik Kampları kapsamında Bilecik, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kütahya’dan gelen yaklaşık 80 öğrenci ise ’İklim Dostu Gönüllülük’ teması altında buluştu. İklim değişikliğinin etkileri ve çevre dostu üretim konulu atölye ve etkinliklere katılan gençler, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile bir araya gelerek atık yönetimi ve döngüsü hakkında bilgi aldı.

Ankara’da Çamkoru Kampı başladı

Türk Kızılay, 1936 yılından bu yana düzenlediği geleneksel gençlik kamplarıyla gençlerin sosyal ve bireysel gelişimine katkıda bulunuyor. Heybeliada kampına ek olarak Ankara’da doğayla iç içe bir deneyim sunan Çamkoru Gençlik Kampı, ağustos ayı itibariyle kapılarını açtı. Çamkoru Kampı bu yıl 21 ilden 400 öğrenciyi misafir edecek.