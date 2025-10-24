Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: 'Gazze'ye elimizde çiçeklerle girmek istiyoruz'

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze’ye elimizde çiçeklerle girmek istiyoruz. Onlara elimizde çiçeklerle Türk milletinin yardımlarını götürmek istiyoruz" dedi.

Türk Kızılay, Gazze’de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerini hızlandırdı. Acil dönem ve iyileştirme dönemlerini kapsayan iki aşamalı "Gazze İnsani Yardım Planı", İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Ateşkesin 9 Ekim itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından bölgedeki insani duruma hızlı şekilde müdahale etmeyi hedefleyen Türk Kızılay, Filistin Kızılayı ile koordinasyon içinde kısa vadeli acil yardım operasyonları ile uzun vadeli iyileştirme projelerini içeren 7 maddelik bir destek planı hazırladı.

"Filistin Kızılayı ile ortak çalışma yürütülecek"

Hazırlanan 7 maddelik planın acil dönem faaliyetinde ilk 6 aylık süreçte, Gazze’deki ihtiyaçların tespitinde Filistin Kızılayı ile ortak çalışma yürütülecek. Türkiye’den Mısır’a denizyoluyla gıda, barınma ve temel insani yardım malzemeleri sevk edilecek. Al Kudüs Hastanesi’ne ekipman, renovasyon ve tıbbi malzeme desteği sağlanacak. Gazze ve Deirbalah bölgelerinde faaliyet gösteren mobil aşevlerinin kapasitesi günlük 21 binden 35 bine çıkarılarak sıcak yemek dağıtımı artırılacak.

"5 bin öğün kapasiteye sahip sabit aşevi inşa edilecek"

İyileştirme dönemi faaliyetlerinde ise bir yıl içinde, Filistin Kızılayı’na 15 tam donanımlı ambulans temin edilecek, hastanelerin ihtiyaç duyulan servisleri yenilenecek, hasar gören tıbbi cihazlar tedarik edilecek. 10 bin haneye nakdi yardım yapılacak, yıllık 120 bin gıda kolisi ile 120 bin hijyen ve gıda dışı ihtiyaç kolisi dağıtılacak. Gazze’de uygun bir noktada günlük 5 bin öğün kapasiteye sahip sabit aşevi inşa edilecek. Tedarik ve lojistik süreçlerinin güçlendirilmesi amacıyla bölgede depo kurulacak.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Gazze’ye çok üzüldük, hala üzülmeye devam ediyoruz. Şu an önümüzde yeni bir fırsat var, bu yeni fırsatı da bizim orta dönem ve ileri dönem hedeflerimizi ilan etmek, hazırlık yapmak ve hızlı bir şekilde Gazze’ye girdiğimizde onların yeniden toparlanması anlamında onların ellerini tutmak için bir fırsata çevirmek istiyoruz" dedi.

"Elimizde çiçeklerle Türk milletinin yardımlarını götürmek istiyoruz"

Gazze’ye elimizde çiçeklerle girmek istiyoruz diyen Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Bu bizim verdiğimiz bir söz, önce kendimize verdiğimiz bir söz, sonra Allah’a ettiğimiz bir dua. Bugünlerin yaklaştığını hissediyoruz. O çocukların elinde yıkıntının üzerinde otururken gözünde sönmeyen umut ışığı o kadar etkiledi ki hepimizi bu kadar sürenin içinde inşallah onlara elimizde çiçeklerle Türk Milleti’nin yardımlarını götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.