Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: '(Gazze'ye insani yardım) Açık olduğu müddetçe içeriye insani yardım göndermeye devam edeceğiz'

Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Gazze’ye gönderilen yardımlara ilişkin, "Açık olduğu müddetçe bizler çok hızlı bir şekilde içeriye insani yardım göndermeye devam edeceğiz" dedi.

Her yıl Kızılay Haftası kapsamında kurulan ‘Kızılay Haftası Sokağı’nın açılışı Türk Kızılay Etimesgut Yerleşkesinde yapıldı. 330’dan fazla okuldan gelen anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için düzenlenen etkinlik kapsamında, Kızılay’ın faaliyetlerinin tanıtıldığı ve uygulamalı olarak gösterildiği stantlar yer alıyor.

5 Kasım’a kadar açık olacak etkinlik alanında öğrenciler; afet parkuru, iklim kahramanları, dijital müze, iyilik kolisi gibi 12 farklı oyun ve etkinlik alanında eğlenceli zaman geçirirken, afet hazırlığı ve iklim değişikliği konusunda farkındalıklarını geliştirebilecek.

Bu yılki teması ’İklim Değişikliği ve Afet Bilinci’ olan etkinliğin açılışında konuşan Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, temaya ilişkin, "Afet riski engelleyebileceğimiz bir konu değil. Ama afet kaynaklı zarar görebilirlik bir taraftan maruziyetle bir taraftan da kırılganlıkla çok alakalı. Dolayısıyla toplumda bir direnç bir mukavemet oluşturmak bizim ana hedefimiz olmak durumunda. Burada direnç dediğimiz zaman birincisi başımıza her ne gelirse gelsin o afetle ya da o afet riskiyle baş etmeyi öğrenmek daha en küçük yaşlardan başlaması gereken bir konu. Burada çocuklarımıza herhangi bir afet durumunda sel olabilir, yangın olabilir, deprem olabilir. Kendilerini nasıl koruyacakları dışarıya çıkarken ellerindeki o afet çantasını nasıl hazırlayacakları Hangi durumda nasıl ayağa kalkabilmekle alakalı neler öğrenmeleri gerektiği bütün bunları öğretiyor" şeklinde konuştu.

"Buraya gelen çocuklar Kızılay’ın geleceği"

Türk Kızılay’ın her daim genç olduğunu dile getiren Yılmaz, "Aslında Kızılay’ın geleceğine yatırım yapıyoruz. Çünkü buraya gelen çocuklar Kızılay’ın geleceği. Kızılay 157 yaşında bir kurum ama her daim genç. Çünkü her zaman nesilden nesile bu bayrağı devretmeyi bilen bir kurum. Bunu da şu anda Kızılay Kolları’mızla yapıyoruz. 18 bin öğretmenimiz, 18 bin okulumuz 81 ilde 450 bin öğrencimize Kızılay Kolu esasında aslında faaliyetlerde bulunuyor. Kızılay haftasında da bu faaliyetleri yoğunlaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Açık olduğu müddetçe bizler çok hızlı bir şekilde içeriye insani yardım göndermeye devam edeceğiz"

Gazze’ye gönderilen insani yardımlara ilişkin konuşan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Son ateşkesten sonra günlük 400 civarında bir tır içeri girmeye başladı. Bu işin güzel tarafı ama bizi tedirgin eden taraf şu ki ateşkese rağmen hala bombalamalar ya da ihlaller olduğu müddetçe insani yardımın da tekrar kesintiye uğraması riski var ve bu bir ciddi bir kırılganlık oluşturuyor. Dolayısıyla bir taraftan da bu kırılganlığın meydana gelmemesi için savunuculuğu devam ettiriyor olmamız lazım. Kalıcı barışa dönmesi için de aslında uluslararası kamuoyunun insani diplomasiyi yürütüyor olması son derece önemli. Yeni bir gemimizin hazırlığını yapmaya başladık. Açık olduğu müddetçe bizler çok hızlı bir şekilde içeriye insani yardım göndermeye devam edeceğiz. Ama dediğim gibi duamız kalıcı barışa dönüşmesi endişemiz ise bu kırılganlık ortamında yardımların tekrar kesintiye uğrama riski."