Türk Kızılay'dan 'Birbirimize Candan Bağlıyız' kampanyası

Türk Kızılay, ulusal kan stoklarını artırmak için "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında okullarda kan bağışı etkinliği başlattı.

Yaklaşan Ramazan ayının kan bağışı oranlarını değiştireceğini dikkate alan Türk Kızılay, kan stoğunu yükseltmek için başlattığı "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında, vatandaşlar ve kurumların desteğiyle Ankara’nın Mamak ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe Mamak İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Fevzi Özdemir ve Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler katıldı.

Ankara’da kan bağışı sayıları

Ankara’da 2024 yılında 190 bin 478 bağışçı toplam 222 bin 655 ünite kan bağışında bulundu. İlk kez kan bağışlayanların sayısı ise 64 bin 299 oldu.

Ankara’da 2024 yılı demografik bilgilerinden yaş dağılımına bakıldığında en çok yüzde 46,72 ile 25-44 yaş aralığındakiler kan bağışlarken sırasıyla yüzde 22’yle 45-64 yaş ve yüzde 16,76’yla 18-24 yaşındakiler bağış yapıyor. Kan bağışlayanların yüzde 85,97’si erkeklerden, yüzde 14,03’ü kadınlardan oluşuyor. Eğitim durumunda ise ilk sırada yüzde 34,68 ile lise mezunları yer alırken sırasıyla yüzde 27,99 lisans, yüzde 12,18’le ön lisans, yüzde 9,93 ortaokul, yüzde 9,63 ilkokul mezunları takip ediyor.

"Bu dönemde yapılan bağışlarla yüzde 90’ların üzerindeyiz"

Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Murat Güler, ailesinde çok fazla öğretmen olduğunu belirterek, en çok heyecanlandığı etkinliklerin bu etkinlikler olduğunu aktardı. Güler, çocukların gelecek olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla onlara bu organizasyonlarda bir kültür edindirmek, kan bağışına yönelik ne yapılıyor ne ediliyor bununla ilgili bilgilendirmek ve onlara bir şey verebilmek en büyük arzumuz. 2004 yılında bu çalışmaya başlandığında Kızılay’ın kan hizmetlerinde çalışan personel sayısı 800’dü. Şu anda yaklaşık 4 bin 500 - 4 bin 600’lere ulaştı. O dönemlerde toplanan bağışlarla ülke ihtiyacı yüzde 20-25’lerde karşılanırken bu dönemde yapılan bağışlarla yüzde 90’ların üzerindeyiz. Sizler de hatırlarsınız önceden kişi bul gel, hastanın kan ihtiyacı var kişi getir şeklindeydi. Başka türlü çözülemiyordu. Ama şu anda düzenli yapılan gönüllü yapılan bağışlarla hastaların ihtiyaçları karşılanıyor" diye konuştu.

"Kan vermenin ne kadar değerli olduğunu insan başına gelince anlıyor"

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Fevzi Özdemir ise, gerekli teknik açıklamaları Murat Güler’in söylediğini ifade ederek, "Kan ihtiyacını hissettim. Yaparak ve yaşayarak öğrendim. Dediler ki; ‘yarına 4-5 ünite kan bulup geleceksin’ dediler. O tarafa haber saldık, bu tarafa haber saldık. Değerli başkanım ‘kan verdiniz mi’ dedi. Evet verdik. Kan vermenin ne kadar değerli olduğunu insan başına gelince anlıyor. Her 6 ayda ya da 1 yılda bir kere kan vermek gerekiyor. ‘Mamak’ta kan ver, geleceğe can ver’ sloganıyla Kızılay Kan Merkezi ile iş birliğine gittik. Ayın 18’i itibarıyla 6 okulumuzda faaliyetimiz saat 18.00’e kadar sürecek. Kazım Orbay İlkokulu, 29 Ekim Ortaokulu, Gülveren Şehit Umut Coşkun İlkokulu, Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu ve Ergenekon İlkokulu’nda gönüllü kan bağışı yapılabilecek" ifadelerini kullandı.