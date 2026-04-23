Türk Kızılay'dan çocuklara şekerleme ve tatlı ikramı

Türk Kızılay tarafından Gazze’de günlük bin çocuğa şekerleme, tatlı ve atıştırmalık ulaştırılıyor.

Gazze’de Türk Kızılay tarafından çocuklara yönelik yürütülen ‘Neşeli Çocuklar Projesi’ kapsamında günlük bin çocuğa şekerleme, tatlı ve atıştırmalık ulaştırılıyor. Dağıtımlar mobil araçla farklı noktalarda gerçekleştiriliyor. Proje, yalnızca ayni destek değil, çocuklara moral ve psikososyal destek sağlayan bir çalışma niteliği amaçlıyor.