Türk Kızılay'dan çocuklara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ağız ve diş sağlığı bakımı

Türk Kızılay ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) ortaklığında geliştirilen projeyle gönüllü doktorlar tarafından çocuklara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ağız ve diş tedavisi uygulanacak.

Türk Kızılay ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasında geliştirilen proje ile çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine gönüllü doktorlar aracılığıyla ağız ve diş sağlığı bakımı ve tedavisi uygulanacak. Türk Kızılay ekipleri tarafından kurulacak mobil diş kliniklerinde gönüllü doktorlar tarafından sağlık taramaları yapılacak. Türk Kızılay Genel Merkezi’nde düzenlenen imza töreninde, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve beraberindeki Kızılay yöneticileriyle, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve heyetini misafir etti. Törende atılan imzalarla proje kamuoyuna ilan edildi. İmza töreninin ardından Türk Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Mobil diş kliniğimizle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hocalarımıza destek vereceğiz"

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde ‘bir gülümse’ projesi adıyla aslında yeni bir projeyi hayata geçirmiş olduklarını aktaran Yılmaz, "Burada tabii Kızılay perspektifini anlatmam gerekirse, Kızılay’ın temelde ana vizyon belgesinde şu yazar, herkes için esenlik ve güvenli yaşam. Güvenli yaşam konusunu, afetlere hazırlık, kendimizi güvende tutmak anlamında çokça işleriz. Esenlik dediğimiz zaman ise aslında bu esenliğin içinde her türlü iyi olma hali var. Dolayısıyla çok büyük bir kısmını da aslında sağlık oluşturuyor. Kızılay’ın tarihine de baktığımız zaman hekimler tarafından kurulan, bugüne kadar istisnai birkaç tanesi dışında hep hekimler tarafından genel başkanlığı üstlenilmiş ve gerek halk sağlığı alanında, gerek sağlığa ulaşma anlamında, son dönemde kan hizmetlerinin sağlanması anlamında, sağlık alanındaki biyoteknoloji projeleri anlamında Kızılay olarak çok önem verdiğimiz bir alan sağlık. Sağlık dediğimiz zamanda tabi ki diş sağlığı çok önemli bir yer tutuyor. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bugün özellikle küçük yaştaki çocuklara baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı’mızın Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürü’nün çok güzel projeleri var. Dişleri fırçalamak anlamında ya da diş sağlığı muayenesi yapmak anlamında dönem dönem. Ama tabi bir ortodonti tedavisi gibi belli yaş aralığında müdahale edildiğinde hayatın kalanını daha güzel gülümseyerek geçirilmesi anlamında çok ciddi bir aslında ihtiyaç da var. Burada biz mobil diş kliniğimizle Yıldırım Beyazıt Üniversitesi hocalarımıza destek veriyor olacağız. Esas iş tabi onların" ifadelerini kullandı.

"İhtiyaç sahibi bir ailemiz varsa ortodonti tedavisini gerekirse biz karşılayacağız"

Özellikle Ankara’nın daha kırsal yerlerinde, ihtiyaç duyan yerlerinde sağlık taramalarının gerçekleştirileceğini ifade eden Yılmaz, "Taramalar gerçekleştikten sonra diş hekiminize başvurun tarzında değil de devamını da takip edeceğimiz aslında bence bu projenin en önemli farkı bu. Şuradan randevu alarak gelebilirsiniz. Tabi burada belli tedavilerin karşılanamadığı durumlar da olabiliyor. Özellikle ortodonti tedavilerinde. Burada eğer ihtiyaç sahibi bir ailemiz varsa ortodonti tedavisini ya da daha ileri bir tedaviyi karşılayamayacak durumdaysa orada da Kızılay olarak tekrar biz devreye gireceğiz. Dolayısıyla bir şekilde o çocuğun gülümsemesini soldurmamaya çalışacağız. Çünkü biz hep biliriz özellikle biz yaştakiler. Eğer insanın dişleri sağlıklıysa çok rahat gülümseyerek konuşabilen insanlar haline geliyor. Ankara’da başlatacağımız bu projenin ben birçok aileye, birçok çocuğumuza böyle bir güzellik kazandıracağına inanıyorum. Burada Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyorum bu iş birliği için" şeklinde konuştu.

İmza töreninin ardından konuşan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Her iki kurumun da, Kızılay’ımızın da, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin de misyon ve vizyonuna uygun bir iş birliği yapacağımız için gerçekten çok mutluyum. Bu anlamda sağlık alanında yapabileceğimiz ne varsa biz üniversite olarak yapmaya hazırız. Malum üniversitelerin fonksiyonlarından biri de topluma hizmettir. Biz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak topluma katkı, topluma hizmet yönümüzü hep ön plana çıkartmaya çalışan, bu topluma hizmet etmek için gayret eden bir üniversite olmaya çalışıyoruz. İnşallah biz bugün Ankara’nın mücavirinde başkanımın da dediği gibi ihtiyacı olan kesimlere ulaşıp, bu diş sağlığı konusunda onları gülümsetecek işler yaparız. Onların öncelikle rahatsızlıklarının tespiti, daha sonra da yine başkanımın gayet isabetli bir biçimde belirttiği gibi biz de ona göre tedbirlerimizi alalım. Sadece sende şu rahatsızlık var, muayene ol, tedavi ol değil de onun devamını da getirecek bir sistem kuralım. Bu anlamda ben başkanımızın konuşmasından anladım, bu süreç içerisinde de elini taşın altına sokmaya hazır bir kurum gördüm. Siz bu işin içinde olduğunuz müddetçe, arkasında olduğunuz müddetçe biz üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Gerçekten Ankara’mız için, ülkemiz için, toplumumuz için hayırlı olsun. Güzel bir iş birliğine vesile olduğu için arkadaşlarıma, hocalarıma, Kızılay’ın değerli ailesine teşekkür ediyorum. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."