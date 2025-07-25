Türk Kızılay'dan orman yangını olan bölgelere yardım

Türk Kızılay ekipleri orman yangını bölgelerinde mücadele eden ekiplere soğuk su, ayran ve paketli gıda yardımı yapıyor.

Türk Kızılay ekipleri, alevlerle mücadele eden itfaiyecilere, orman işçilerine ve gönüllülere sahada soğuk su, ayran ve paketli gıda ulaştırarak çalışmaların kesintisiz sürmesine katkı sunuyor. Destek çalışmaları Antalya, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Karabük ve Sakarya’nın yangınla mücadele edilen kırsal bölgelerinde devam ediyor.