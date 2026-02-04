Türk Kızılay'dan Silivri'de Ocak Ayında 20 Aileye Destek
Ocak ayında Silivri'de 20 aileye ulaşan Türk Kızılay Silivri Şubesi, bağışçıların desteğiyle nakdi yardım, gıda ve barınma desteği sağladı.
Türk Kızılay Silivri Şubesi, 1–31 Ocak tarihleri arasında ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım çalışmalarını sürdürdü. Yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 20 aileden 83 kişi destek programlarından faydalandı.
Nakdi ve Ayni Yardımlar Ön Planda
Ocak ayı boyunca gerçekleştirilen yardım faaliyetlerinde 13 aileye toplam 39 bin TL nakdi yardım ulaştırıldı. Bunun yanı sıra 9 aileye temizlik ve hijyen malzemeleri, 2 aileye bebek bisküvisi, 6 aileye barınma eşyaları ve 2 aileye gıda desteği kapsamında lokum teslim edildi.
Bağışçı Desteğiyle Süreklilik
Türk Kızılay Silivri Şubesi yetkilileri, yürütülen çalışmaların bağışçıların katkılarıyla sürdürülebilir hale geldiğini vurgulayarak, ilçede sosyal dayanışmayı güçlendirmeye kararlılıkla devam edileceğini ifade etti. Yardım faaliyetlerinin, ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin şekilde ulaşma hedefiyle planlandığı belirtildi.