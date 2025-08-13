Türk Kızılay deprem bölgesi Sındırgı'da 198 kişilik ekibiyle görevde

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1’lik depremin ardından harekete geçen Türk Kızılay, depremden etkilenen vatandaşlara ve müdahale ekiplerine 198 kişilik ekibiyle beslenme desteği sağladı.

Türk Kızılay, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1’lik depremin ardından personel ve gönüllülerden oluşan 198 kişilik ekibiyle sahada görev alıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde beslenme hizmeti ve koordinesinden sorumlu olarak görev yapan Türk Kızılay, 12 ikram aracı olmak üzere toplam 32 araçla hizmet veriyor. Kızılay, depremden etkilenen vatandaşlar ile müdahale ve sağlık ekipleri için bölgeye kumanya, çorba, ikramlık, su ve içecek olmak üzere yaklaşık 80 bin adet beslenme malzemesi sevk ederek, gece boyunca dağıtım yaptı. Bölgeye 4 bin 400 adet battaniye gönderen Kızılay, geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara battaniye dağıttı. Türk Kızılay, sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda aktif olarak beslenme hizmeti sağlamaya devam ediyor.