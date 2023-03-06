Türk Kızılay deprem bölgesinde 6 ilde 12 sosyal marketle hizmet veriyor

Depremin birinci ayında Kızılay, etkilenme alanı büyük bir sahada vatandaşların gıda ve tüketim ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için toplamda 12 sosyal market açarak ürünleri ücretsiz olarak depremzedelere dağıtıyor.

Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Türk Kızılay; Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş’ta 12 sosyal marketi faaliyete geçirerek ürünleri ücretsiz olarak afetzedelerin kullanımına sunuyor.

Sosyal marketlerden yaklaşık 139 bin afetzede yararlandı

Marketler, afetzedelerin kolay ulaşabilmesi için çadır kent ve merkezi noktalara yakın bölgelerde açılırken, bu marketlerden açıldığı günden itibaren yaklaşık 139 bin afetzede yararlandı ve ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşıladı. 6 ilde ve 12 noktada faaliyet gösteren ‘Kızılay Sosyal Market’ içinde; erkek, kadın ve çocuk giyim, gıda kolisi ve/veya gıda malzemeleri, hijyen kolisi ve/veya hijyen malzemeleri bulunuyor. Kızılay Sosyal Market’te tamamen afetzedelere yönelik dağıtım yapılıyor. Sosyal market, afetzede vatandaşlara kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde, koordineli bir şekilde dağıtım yapıyor.

Marketlerde Kızılay gönüllüleri görev alıyor

Afetin ilk anından itibaren bölgede 2 bine yakın profesyonel ve 4 bine yakın gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışan Kızılay ekipleri, marketlerde görev alıyor. Kızılay gönüllüleri, afetzedelerin ihtiyaçlarına kolay ulaşmaları için marketlerde çalışıyor.

Deprem felaketinin birinci ayında 117 milyonun üzerinde beslenme desteği

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin hemen ardından 10 il, 70 ilçe ve bin 19 noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay koordinesindeki Afet Beslenme Platformu Grubu’nun 259 paydaşı; afetin birinci ayında 117 milyon kişilik günde 3 öğün beslenme desteği sağladı. Kızılay, 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının desteği 6 ilde 52 bin 893 kişiye psikososyal destek hizmeti verdi. Depremin ilk anından itibaren Kızılay AFAD’a 75 bin 136 adet çadır teslim etti. 6 ilde 7 mobil sağlık aracıyla 14 bin 116 kişiye sağlık ve ilaç desteği verildi. Kızılay, afet bölgesinden 71 farklı ile tahliye edilen 1 milyon 564 bin 996 kişiye yardım eli uzatmak için; giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen malzemesi, temizlik malzemesi, gıda kolisi, sağlık malzemesinin de aralarında bulunduğu 3 milyon kişilik yardım malzemesi dağıtıldı. Depremin ardından 293 bin 11 kişi kan bağışlamak için kan bağışı merkezlerimize koştu. Kızılay bu süreçte hastanelere 353 bin 569 kan bileşeni sevk etti. Kızılay, deprem bölgesinde günlük yaklaşık 4 bin 500 personel ve gönüllüsü ile yaraları sarmak için çalışırken, 1 ayda 136 bin kişi gün profesyonel ve gönüllü ekibi ile sahada hizmet verdi.