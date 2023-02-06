Türk Kızılay, depremzedelere destek olmak için tüm ekiplerini seferber etti

Türkiye, sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ilk şokunu atlamaya çalışırken, Kızılay yardım ulaştırmak için 7 gün 24 saat çalışma esasına geçti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından harekete geçen Kızılay, personel ve gönüllülerini koordine etti. Kızılay; mobil mutfak ve ikram araçlarını bölgeye yönlendirerek, deprem bölgelerine çadır ve battaniye sevki yaptı ve acil ihtiyaçlara karşı kan sevki gerçekleştirmeye başladı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis başta olmak üzere pek çok ilde şiddetli olarak hissedilen deprem için Afet Operasyon Merkezinde kriz masası kuran Kızılay; AFAD’da kurulan koordinasyon merkezinden gelebilecek görevlere yönelik olarak da planlamaları sürdürüyor. Kızılay Afet Operasyon Merkezi koordinasyonunda, Adana Afet Müdahale Merkezi, Ankara Afet Müdahale Merkezi, Düzce Afet Müdahale Merkezi, İzmir Afet Müdahale Merkezi, Elazığ Afet Müdahale Merkezi, Erzurum Afet Müdahale Merkezi, Kırklareli Afet Müdahale Merkezi, Muş Afet Müdahale Merkezi ve Kızılay şubelerinden uzman ekipler bölgeye intikal etmek üzere harekete geçti.

Kızılay yöneticileri deprem bölgelerine gidiyor

Yaşanan büyük depremin ardından Gaziantep ve Kahramanmaraş’a doğru yola çıkan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, vatandaşlara çağrıda bulunarak, hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin ulaşımı için de organize olunması çağrısını yineledi. Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da Kahramanmaraş’taki çalışmaları yerinde koordine etmek için bölgeye doğru harekete geçti.

"Vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz"

Yaralılar için hastanelere ilave kan ve kan ürünleri sevkiyatı yapıldığını belirten Kınık, "Bölge kan bankalarımızda ilk etap sevkiyat için ulusal kan stoklarımız mevcuttur. Ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiyaçlar için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye’de kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Devletin tüm mekanizmalarının afet seferberliğine geçtiğini belirten Kınık, "AFAD S4 seviyesinde bir afet ilan etti. Biz de Kızılay’ın tüm barınma, gıda, beslenme ve kan hizmetleri kapasitesini bölgeye seferber ediyoruz. Bütün yerel şubeleri ve komşu şubelerimiz arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere sahadalar. Aşevlerimiz açık. Mobil tırlarımız sahaya intikal ediyor, çadırlarımız yükleniyor. 240’tan fazla personel ve yüzlerce gönüllü sahada. Depremin hemen ardından Kızılay ekipleri bölgeye intikal etti. Depremden etkilenen ve geceyi dışarıda geçiren vatandaşlarımıza destek olabilmek için Kızılay tüm imkanlarını seferber etti" ifadelerini kullandı.

243’ten fazla profesyonel çalışan ve yüzlerce Kızılay gönüllüsü bölgede çalışmalara destek veriyor

Kızılay, 75 ikram aracı ve 5 mobil mutfak tırı, depremden etkilenen illerde beslenme hizmeti vermek için görevlendirdi. Ayrıca, sıcak yemek, ikramlık malzeme, çorba, sıcak/soğuk içecek ve su dağıtımına devam ediyor. Vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için de yoğun çaba sarf eden Kızılaycılar; battaniye, çadır ve yatak sevkini de sürdürüyor.