Türk Kızılay ekibi Libya'daki selzedelere yardım için bölgeye ulaştı

Yaşanan selin binlerce hayatı etkilediği Libya’ya destek için harekete geçen Türk Kızılay, ilk etapta bölgeye gıda, çadır, hijyen malzemesi ve battaniye ulaştırdı.

Türkiye, Libya’daki büyük sel felaketi sonrası uluslararası yardım çağrısında bulunan ülkeye yardım için seferber oldu. Belirlenen acil ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlıklarını yapan Türk Kızılay da gece saatlerinde hazırladığı insani yardım malzemelerini günün ilk ışıklarıyla birlikte kargo uçağına yükledi. Askeri kargo uçağıyla Libya’ya ulaşan Türk Kızılay’ın 6 kişilik ekibi, selzedelere yönelik gerçekleştirilecek yardım faaliyetleri kapsamında ilk etapta çadır, battaniye, gıda ve hijyen kolisinden oluşan acil insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı.

Libya Kızılayı ile irtibat halinde yardım çalışmalarını gerçekleştirecek olan Türk Kızılay, belirlenen ihtiyaca göre yardım çalışmalarına devam edecek.