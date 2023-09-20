Türk Kızılay'ı 150 tonu aşkın yardım malzemesini Libya'ya ulaştırdı

Libya’nın Derne şehrini neredeyse yok eden selin ardından bölgeye ulaşarak yardım çalışmalarına katkı sunan Türk Kızılay’ı, selzede aileleri ziyaret ederek hem ihtiyaçlarını belirliyor hem de acil yardım paketlerini ulaştırıyor.

Sel felaketi yaşayan Libya’ya arama kurtarma ekipleriyle destek veren Türk Kızılay’ı, bölgeye ulaştırdığı mobil beslenme aracıyla da sıcak yemek hazırlayarak beslenme ihtiyacına çözüm oluyor. Selzedeler için uçak ve gemilerle milletin yardımlarını Libya’ya ulaştıran Türk Kızılay’ı, şimdiye kadar 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye gönderdi

Yaşadığı sel felaketi sonrası en büyük desteği Türkiye’den gören Libya’da bir yandan kayıpları arama çalışmaları devam ederken bir yandan da Türk Kızılay ekipleri tarafından selin açtığı tahribattan etkilenen selzedelere gıda gibi acil yardım malzemeleri ulaştırılıyor. Gıda kolileri, hijyen setleri, giyim malzemeleri, maskeler, el fenerleri, iletişim cihazları, barınma, mum, pil, powerbank, el feneri, ceset torbasını gibi malzemeleri bölgeye ulaştıran Türk Kızılay’ı, selin olduğu ilk andan bu yana bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerin de beslenme ihtiyacını gideriyor. Türk Kızılay’ı, mobil beslenme araçlarıyla selzedelere sıcak yemek hizmeti verirken tam donanımlı mobil iletişim aracındaki uydu haberleşme sistemiyle de ekiplere kesintisiz iletişim sağlıyor.

Selzedeler için uçak ve gemilerle milletin yardımlarını Libya’ya ulaştıran Türk Kızılay’ı, şimdiye kadar 150 tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye gönderdi. “Zor Gününde Libya İçin El Ele” sloganıyla Libya için yardım kampanyası da başlatan Türk Kızılay’ı, ayrıca sevk edilecek 5. gemide yer almak üzere içinde battaniyeler, gıda kolileri, hijyen setleri, konserve yiyecekler, uyku tulumları, jeneratörler, çeşitli giysiler ve bebek mamalarının bulunduğu 78 tonluk yardım malzemesi hazırladı. Libya Kızılayı ile koordineli olarak selzedelere yardım eden Türk Kızılay’ı, ekiplerin belirlemelerine doğrultusunda yardım çalışmalarına devam edecek.