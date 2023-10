Türk Kızılay'ı ve STK'lardan Filistin için ortak yardım kampanyası

Türk Kızılay’ı, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’ne (İDSB) üye 37 sivil toplum kuruluşu ile birlikte Filistin halkına destek için yardım kampanyası başlattı. Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Bizlere vereceğiniz her destek, Gazzeliler için bir ilaç, bir battaniye, bir lokma yemek ve temiz bir su olacak’’ dedi.

Türk Kızılay, İDSB’ye üye 37 sivil toplum kuruluşu ile Filistin halkına destek olmak için bir araya geldi. Türk Kızılay İstanbul Sütlüce Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal birer konuşma yaptı. Toplantıya birçok STK üyesi de katıldı. Toplantıda Mısır Kızılay’ı Genel Müdürü Dr. Ramy El Nazer’in video mesajına da yer verildi.

"Bizler insani yardım için hazırız’’

Gazze için her türlü yardıma hazır olduklarını belirten Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Savaşlarda sivillerin korunması evrensel bir ilkedir. Tüm insanların temel insani yardıma ulaşma hakkı vardır. İsrail’i bu ilkelere uymaya davet ediyoruz. Gazze’ye insani yardım ulaştıracak kapıların biran önce açılmasını istiyoruz. On yıllardır açık hava hapishanesi halindeki bir toprak parçasında yaşayan Gazzelilere de derman olmak istiyoruz. Gazze’deki 2,5 milyona yakın insanın her türlü temel insani yardıma acil ihtiyacı var. Ancak dünkü saldırıdan sonra en tepe noktaya sağlık ihtiyacı yerleşmiş durumda. Gazze’ye biran önce gönüllü doktorların, ilaçların, tıbbi malzemelerin ve hastaneleri çalıştıracak akaryakıtın girmesine izin verilmesi gerekiyor. İnsanlar bombalardan ölmezlerse sağlık hizmeti alamadıkları için ölecekler. Ve biz bunu seyretmek istemiyoruz. Bizler insani yardım için hazırız. Türkiye’den üç uçak gönderdik. Mısır’da hazırlıklarımızı yaptık. Yardım için sınır kapılarının açılması halinde Gazze’deki insanlara el uzatabileceğiz. Ancak Gazze tamamen yıkılmış durumda. Ortaya çıkan bu büyük ihtiyacı hiçbir sivil toplum teşkilatının karşılaması mümkün değil. Bunun için hayırseverlerin daha fazla desteğine ihtiyaç duyuluyor. Bizlere vereceğiniz her destek, Gazzeliler için bir ilaç, bir battaniye, bir lokma yemek ve temiz bir su olacak’’ şeklinde konuştu.

"Kızılay koordinasyonuyla Gazze için bugün ortak bir yardım kampanyası başlatıyoruz"

Ortak yardım kampanyası başlattıklarını söyleyen İDSB Genel Sekreteri Eyüp Akbal da, "İsrail’in Filistin’de uyguladığı politikaların uluslararası insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler raporlarına göre açıkça etnik ayrımcılık suçu olarak tescillenmiş olmasına rağmen İsrail, tüm dünyanın gözü önünde bu suçu işlemeye aynı cüretle devam etmektedir. Her zaman dediğimiz gibi Filistin davası ne sadece Filistinlilerin ne de Arapların bir davasıdır. Bu dava hepimizin, bu ümmetin davasıdır. Bu dava özünde bir insanlık sorunu, mazlum bir milletin varoluş sorunu, bir insan hak ve hürriyetleri sorunudur. Uluslararası toplum bir an önce üzerine düşeni yapmalı, İsrail ve ABD’nin uluslararası hukuku ve bu yönde gelişen müktesebatı hiçe sayarak artan saldırganlığını sona erdirmek için süratle harekete geçmelidir. Hür dünyanın gözü önünde bir insanlık ayıbı olarak devam eden katliamların ve vahşetin gün geçtikçe daha da artması karşısında sessiz kalan uluslararası güç odaklarına inat Kızılay başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşumuzla beraber sivil dayanışmayı temin amacıyla kurulan İDSB İnsani Yardım Platformu ekseninde Kızılay koordinasyonuyla Gazze için bugün ortak bir yardım kampanyası başlatıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.