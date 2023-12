Türk Kızılay'ın 'Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödülleri' verildi

Türk Kızılay tarafından gerçekleştirilen “Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük Ödülleri” sahiplerini buldu. Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllülük ödül töreni vesilesiyle yüreği iyilikle çarpan bu güzide toplulukla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Uluslararası Kırmızı Yelek Gönüllülük Ödül Töreni, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, AFAD Başkanı Okay Memiş ve çok sayıda gönüllü katıldı. Törende, afetler gibi zorlu şartlarda gönüllülükle öne çıkanlar ile örnek kişiliğiyle genç gönüllülere ilham veren kişi ve kuruluşlar ödüllerini aldı.

Törenin açılışında konuşan Kızılay Genel Başkanı Prof Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Bugün burada bu güne kadar elde ettiği bilgi birikimini en kıymetli hazinelerinden biri olan zamanını ve emeğini hiç tanımadığı ihtiyaç sahipleri için, hiçbir karşılık beklemeden feda eden, canını dişine takan binlerce iyilik kahramanıyla bir aradayız. Bugün buradan Kızılay’ımızın geleceği, ümidi, göz nuru en büyük gücümüz genç Kızılay gönüllülerimizle bir aradayız. Bugün burada Kızılay’ımızın şefkat ve merhamet eli, yeri geldiğinde yaşlı teyzemizin elini öpen, yeri geldiğinde ihtiyaç sahibi bir kadına kız kardeşlik yapan Kızılay kadın teşkilatı gönüllüleriyle bir aradayız. Bugün burada biz her engeli aşarız, nerede ihtiyaç varsa oraya da koşarız diyen engelsiz Kızılay teşkilatıyla bir aradayız” diye konuştu.

“Bu güzide toplulukla birada olmaktan mutluluk duyuyorum”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise konuşmasında, "Kırmızı Yelek Uluslararası Gönüllü ödül töreni vesilesiyle yüreği iyilikle çarpan bu güzide toplulukla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Her biri birer kahraman misali insanlığın yüz akı olmuş kırmızı yeleklilerle dolu bu salon Türkiye’nin ve insanlığın geleceğine, merhametin bu topraklarda nice yıllar hüküm süreceğine dair olan inancımın tazelenmesine vesile oldu. İyi ki varsınız. Sizler gönüllülük esasıyla yürüttüğünüz çalışmalarla kim bilir kimler hayatına dokundunuz? Kim bilir nelere vesile oldunuz? Bu nedenlerle siz değerli kırmızı yeleklileri sonsuz şükranlarımı sunuyor sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

“Bugün bu kadar çok kahramanla bulunmanın ayrıcalığını sizlerle yaşıyorum”

Her afette kırmızı yeleklilerin gönülleri fethi ettiğini belirten Bakan Göktaş, “İyilik yapmanın gönülden geldiğini, samimiyet gerektirdiğini, aşk ile yapılan her işin hayırlı sonuçlandığını bizlere yaşayarak, yaşatarak kanıtlayan kırmızı yeleklileri her zaman bizlerin gizli kahramanlarımız olarak gördüm. Her afette, her zor günde sayısı artan kırmızı yelekliler, gönüllerimizi de fethi ettiler. Bugün bu kadar çok kahramanla bulunmanın ayrıcalığını sizlerle yaşıyorum. Ülkemizi, dünyayı daha yaşanabilir kılmak için sizler güçlerini birleştirdiniz. Her biriniz bu güçlü ordunun vazgeçilmez nefiri olarak çok büyük bir takdiri hak ediyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Ülkemiz ne kadar güçlü, insanımız ne kadar yardım sever”

Afette görev almış gönüllülerin insanları bir an olsun yalnız bırakmadığını vurgulayan Bakan Göktaş, “Yaşadığımız doğal afetler, coğrafyamızda yaşanan hadiseler, küresel ölçekte tüm toplumu sarsan salgın hastalıklar insanın insana muhtaç olduğunu iyiliğin tüm zorlukları bertaraf ettiğini, dayanışma ile hayatın her gün yeniden kurulabileceğini bizlere gösterdi. Son birkaç yılda atlattığımız her badire aslında bize bir şeyi daha öğretti. Ülkemiz ne kadar güçlü, insanımız ne kadar yardımsever. Yüzyılın afetinde görev almış, özveriyle görevlerini yapan gönüllülerimiz insanımızı bir an olsun yalnız bırakmadı. Biliyoruz ki hiçbir beklenti, menfaat gözetmeksizin vaktinizi, enerjinizi bir başka insanın yararına kullanmak sizin için en büyük mutluluk. Bazılarınız depremzede olmasına rağmen deprem enkazından kalkıp başkasının yarasını sarmak için aniden koştuğunuzu da biliyoruz. Hepinize minnettarız” dedi.