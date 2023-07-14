Türk Kızılay'ın kan bağışı ekipleri 15 Temmuz'da meydanlarda olacak

Kızılay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde kan bağışı ekipleriyle meydanlarda olacak.

Demokrasi mücadelesinde milletin yanında olan Türk Kızılay, 15 Temmuz 2016’da şubeleri, üyeleri, gönüllüleri ve profesyonel birimleriyle darbe girişimine karşı sokaklardaydı. Yedinci yılında ülke genelinde anılacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşlar bir araya gelecek. Bu önemli günde de o gün olduğu gibi halkın yanında olacak Türk Kızılay, vatandaşları kan bağışına davet etti. 15 Temmuz’da yurt genelinde 155 noktada Kızılay kan bağışı ekipleri görev yapacak.

Kan bağışı ekiplerinin bilgilerine mobil kan bağışı uygulaması ve kanver.org web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.