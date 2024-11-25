Türk Kızılay kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşları yalnız bırakmadı

Türk Kızılay ekipleri, hafta sonu itibarıyla ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve aşırı kar yağışları, özellikle akşam saatlerinden itibaren kimi bölgelerde şiddetli tipiye neden oldu. Kaza ve aşırı yağışa bağlı yol kapanması gibi olumsuzluklar nedeniyle dondurucu soğuklarda araçlarında mahsur kalan vatandaşlar için Kızılay ekipleri iki gece boyunca destek sağladı.20 ilde gönüllü ve müdahale ekipleriyle beslenme desteği veren Kızılay, toplamda 4 bin 350 öğün çorba, 3 bin 500 kumanya, 30 bine yakın ikramlık, 7 bini aşkın su, 11 bini aşkın içecek ve bin 849 battaniye dağıttı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle cumartesi akşamı itibarıyla AFOM, Afet Müdahale Merkezleri, il ve şube başkanlıklarıyla gelişmeleri takip eden Türk Kızılay, başta Ankara, Erzurum, Bolu, Düzce, Zonguldak, Erzincan, Konya ve Sivas olmak üzere 20 ilde yolda kalan vatandaşlara yönelik beslenme hizmeti sağladı.

Hafta sonu boyunca müdahale ekipleri ve araçlarıyla sahada çalışmalarını sürdüren Kızılay ekipleri, hem araçlarında mahsur kalan hem de en yakındaki misafirhanelere yönlendirilen vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıtarak soğukla mücadelelerine destek oldu.

Toplamda 4 bin 350 öğün çorba, 3 bin 500 kumanya, 29 bin 755 ikramlık, 7 bin 91 su, 11 bin 149 adet içecek ve bin 849 battaniye dağıtan Kızılay, Afet Müdahale Merkezleri’nde hava şartlarını anlık olarak takip ediyor ve muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olmayı sürdürüyor.