Türk Kültür sancağında nöbet değişimi

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla Türk Dünyası’nın kalbinin attığı Bursa, başkentlik unvanını muhteşem bir törenle Azerbaycan’ın Şuşa kentine devretti. Gecede Şuşa yöresinin kıyafetleri bir defile ile sergilenirken, Türk Dünyası’ndan gelen sanatçıların halk dansları ve konseri de törene damgasını vurdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov’a Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü takdim etti.

TÜRKSOY’un 38. Daimi Konsey Toplantısı’nda alınan kararla Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa, bir yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışında düzenlediği birbirinden farklı etkinlikle Türk kültür sancağını başarıyla dalgalandırdı. TÜRKSOY’un Bursa’da yapılan 39’uncu Daimi Konseyi’nde alınan kararla başkentlik unvanı Azerbaycan’ın Şuşa kentine geçerken, kutlu emanet muhteşem bir devir teslim töreniyle Bursa’dan Şuşa’ya geçti. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gala yemeği ve fotoğraf sergisi ile başlayan devir teslim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vali Yakup Canbolat, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Gagavuzya Kültür Bakanı Mariya Maruneviç ile çok sayıda davetli katıldı.

Kardeşliğimiz daim olsun

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl Hiva’dan aldıkları emaneti büyük bir gururla Şuşa’şa teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Emaneti aldıkları ilk günden itibaren Türk dünyasını temsil eden pek çok etkinliğe imza attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Hem şehrimizi hem ülkemizi en güzel şekilde tanıttık. Çünkü bu aynı zamanda bir turizm faaliyetiydi. 300 milyonluk bir Türk dünyası söz konusuydu. Aldığımız emanati can Azerbaycan’a, Karabağ zaferinin nirengi noktası olan Şuşa’ya teslim ediyoruz. Görevimizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu unvanı ilelebet Bursa olarak taşıyacağız. Son Daimi Konsey’de Türk Dünyası Kültür Başkentleri Koordinasyonu gibi bir görev bize tevdi edildi. Bursa, Türk dünyası kültür başkentliğini ziyadesiyle hak ediyordu. Bu haklı gururu hep birlikte yaşıyoruz. Bu süreçte katkı ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Dostluğumuz, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Bursa yeni bir soluk getirdi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın ötesinde bu uygulamaya yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Raev, "Şunu söylemeliyim ki Bursa, bu özel unvanı sadece taşımakla kalmadı, örnek teşkil edecek pek çok adım atarak, Türk Dünyası Kültür Başkenti programına yeni bir soluk getirdi. Bayrağı Karabağ’ın incisi, 2023 Türk Dünyası Kültür Başkentimiz, can Azerbaycanı’mızın Şuşa şehrine devredeceğiz. Şuşa hepimiz için çok önemli ve anlamlı bir yer. Şuşa zaferi, geleceğimizi şekillendirme hususunda bizleri birbirimize sıkı sıkı bağlayan, şanlı ve kutlu bir sürecin sembolü oldu. Şimdi sıra zaferimizi tüm Türk dünyası ile birlikte kutlayarak onu ortak kültürümüzün zenginlikleri ile taçlandırmakta. TÜRKSOY olarak yeni kültür köprüleri inşa etmek üzere yorulmadan çalışacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Bursa’nın manevi ve tarihi yükü var

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdam Çam ise, Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını başarıyla taşıdığına dikkat çekti. Çam, "Bursa’nın anlamlı bir şekilde manevi ve tarihi yükü var. Sadece Orta Asya’da değil Balkanlar’da özellikle Bursa’nın çok önemli izleri var. Balkanlar’ın da Bursa’da çok özel izleri var. Afrika’da, Orta Doğu’da bütün coğrafyada inşallah bu çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Her faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Kültür başkenti unvanıyla artık asırlara sarih bir şekilde bütün çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Balkanlar’daki son gelişmelere baktığımızda da Türkiye’nin bu kadar başarılı olması, tarihten gelen yansımasını hissettirmesinden dolayı birtakım Batılı dostlarımızı, müttefiklerimizi rahatsız ediyor ki, sürekli ’Batı Balkanlar’ ifadesini kullanmaya çalışıyorlar. ’Batı Balkanlar’ ifadesi oradaki Türk kimliğini, Müslüman kimliğini, tarihini ve köklerini görmeme üzerine kurulmuş bir korkunun yansıması ama korkunun ecele faydası yok tabiriyle ne yaparlarsa yapsınlar orada bir gerçek var. Oradaki değerlerimiz bütün Türk dünyasını yansıtıyor" dedi.

"Emanetin hayırlı olsun Şuşa"

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Türk dünyasına başkentlik yapmanın, ortak mirasa sahip çıkmanın ve binlerce yıllık kadim dostları, kardeşleri Bursa’da ağırlamanın her zaman nasip olmayacak büyük bir şeref olduğunu vurguladı. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan, İpek yolunun önemli güzergahlarından Bursa’nın kadim bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Canbolat, "Biz bu tecrübeye her zaman güvendik. Bu ulu şehir bizi hiç yanıltmadı. Tüm Türk dünyasına başkentlik yapmak babayiğitlik isterdi. Şehrimiz bunu gösterdi. Alnımızın akıyla bu görevi nihayete erdirmiş olduk. Verdiğimiz sözü tutmuş olduk. Hem vazifemizi en güzel şekilde ifa ettiğimiz için hem de başka bir babayiğide teslim ettiğimiz için mutluyuz. Şuşa, emanetin hayırlı başkentliğin kutlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelen sanatçıların halk dansları ve konserleriyle renklenen gecede Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov’a Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü takdim etti.