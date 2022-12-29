Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresi uzatıldı

Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık’ta bitecek olan süre, destek karar ile 30 haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.