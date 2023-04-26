Türk markasına ABD ve Almanya'dan yoğun talep

Ramazan ve bayram alışverişinde tercih Türkiye oldu. Ramazan ayı alışveriş verilerini açıklayan Modanisa’dan en çok alışveriş yapan ülkeler Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Ürdün ve Fransa oldu.

uluslararası online moda ve alışveriş platformu Modanisa, iç pazardaki istikrarlı büyümesinin yanı sıra yurtdışında da pazar payını yükseltmeye devam ediyor. Ramazan Koleksiyonu ile Avrupa ülkelerinde rekor kıran Türk şirket, geçen yılın Ramazan ayı satışları ile kıyaslandığında ciroda dolar bazında yüzde 43 artış sağladı. Bu Ramazan ayında en çok ciroyu sırasıyla Türkiye, ABD, Almanya, Ürdün ve Fransa’dan yapılan satışlarla sağladı. Türkiye’de ise en çok satışı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep ve Kocaeli illerinde gerçekleştirdi.

Modanisa’nın kendi özel markaları olan Refka, Benin ve Alia ise ay boyunca tüm ürünler arasında satışlardan yüzde 35’lik pay aldı. Koleksiyonlarda yer alan, şıklık ve konforu ön plana çıkaran abaya, feraceler, triko tesettür elbise ve büyük beden ürünler yaklaşan sıcaklar da göz önünde bulundurularak daha çok tercih edildi.

Modanisa’nın global pazarlardaki gücünü istikrarlı bir şekilde artırdıklarına dikkat çeken Modanisa Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Berk Boyacıgil, “Ramazan ayının ihtiyaçlarına özel şekillendirdiğimiz kampanyalarımızla ABD ve Almanya gibi zorlu pazarlarda ciro rekoru kırdık. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43’lük bir artış elde ettik. Markamızın, ülkemizin adını dış pazarlarda daha güçlü duyurmamızı sağlayacak hamlelere devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

225,2 milyon kişiye erişim sağlandı

Ramazan ayı boyunca oturum başı sayfa sayısı 26 milyona ulaştı. Toplam erişim sayısı ise 225,2 milyon kişi olarak gerçekleşti.

En çok 25-34 yaş grubu alışveriş yaptı

Ramazan Koleksiyonuna ay boyunca en çok 25-34 yaş grubu ilgi gösterdi. Bu yaş grubunu 35-44 izlerken, 18-24 yaş grubu ise siteden en çok alışveriş yapan üçüncü kategori oldu.