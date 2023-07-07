Türk model, New York markasının yüzü oldu

Ünlü Türk model Merve Ulukanoğlu, Kuveyt’te düzenlenen Donna Karan New York (DKNY) markasının çekimlerine davet edildi.

Daha önce Yasak Elma, Arka Sokaklar, gibi başarılı projelerde yer alan Ulukankoğlu’na önemli bir davet geldi. Kuveyt’te DKNY markasının çekimlerine yaz koleksiyonu için davet edilen Ulukanoğlu, Burak Özçivit ile çekimleri gerçekleştirdi. Kuveyt’te gerçekleştirilen organizasyon beğeni ile takip edildi. Çekimler sonrası değerlendirmelerde bulunan Ulukanoğlu, ’’Kuveyt’te Donna Karan New York markasının yaz koleksiyonu çekimlerine katıldım. Bu çekimlerde bana Burak Özçivit eşlik etti. Türkiye’de birçok başarılı projede yer aldım. Ülkemizi yurt dışında da gururla temsil ettiğimizi düşünüyorum. Çekimler çok güzel geçti. Yakında tekrar izleyicilerimizle buluşacağız’’ dedi.