Türk mühimmat devi, askeri mühimmat üreticisi İtalyan Esplodenti'yi satın aldı

Savunma Sanayi’nin önemli firmalarından ARCA, İtalyan mühimmat üreticisi Esplodenti Sabino’yu satın aldı.

Mühimmat, füze ve patlayıcı üretimi yapan nadir Avrupa şirketlerinden biri olarak yıllar içinde NATO ülkeleri ve İtalya Savunma Bakanlığı’nda önemli projeler yürüten Esplodenti Sabino, Türk firması ARCA Savunma tarafından satın alındı. ARCA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez’in yürüttüğü sürecinin sonunda, İtalyan mühimmat üreticisi Esplodenti Sabino, dünyanın önde gelen mühimmat üreticilerinden Türk firması ARCA Savunma tarafından satın alındı. Satışın mali detayları hakkında bilgi verilmezken, Arca Savunma İtalya ofisi Milano’da bulunuyor. Türkiye’de çeşitli kalibrelerde top, havan ve silah mühimmatı, 20–40 kilometre menzilli roketler ve plastik patlayıcılar üreten firmanın, İtalya’da satın aldığı yeni fabrikada üretim portföyü ise merak konusu.

ARCA, Çorum’da bulunan üretim tesisinde Amerika Kıtası’ndan daha fazla top mermisi üreten firma olarak tanınıyor.