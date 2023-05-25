Türk Mutfağı Haftası'nda Keçiören lezzetleri tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 24-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde Keçiören’e özgü tatlar tanıtıldı.

Başkent Millet Bahçesi’nde Keçiören Belediyesinin de stant açarak katıldığı gastronomi şöleninde ilçenin yöresel lezzetleri Osmanlı şerbeti, höşmerim, Ankara usulü tandır tanıtılarak, vatandaşlara ikram ediliyor. Etkinlikler sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 arası gerçekleştiriliyor. Türk Mutfağı Haftası Ankara etkinliklerinde Başkent’in ilçelerinin zengin ve köklü gastronomi kültürü sergilenirken, kurulan organik pazarda yerel üreticilerin doğal ve geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünler satışa sunuluyor. Ayrıca mutfak lezzetlerini hazırlama yöntemleri de gözler önüne seriliyor. Etkinliğe gastronomi dünyasının önemli isimleri panel ve söyleşilerle katkı sunarken, gastronomi sohbetleri, yemek yarışmaları ve gastro şovlar da düzenleniyor.