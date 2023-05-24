Türk Mutfağı Haftası'nda sokak sokak çorba dağıttılar

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce, ülkede 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası’nda çorba ikramı yapıldı.

Her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Tekirdağ’da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bugün de sahildeki alanda, kütüphane önünde çorba ikramı yapıldı. Sabah sokakta işe giden ve yürüyüş yapan vatandaşlar, sokakta bardakta çorba içme fırsatı buldu. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu da etkinliğe katılarak vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Hacıoğlu yaptığı açıklamada, “Bugün Süleymanpaşa Belediyemiz tarafından yapılan mercimek çorbasını vatandaşlarımıza sunma imkanına sahip olduk. Bildiğiniz gibi süzme mercimek çorbası dünyanın en çok bilinen 3 çorbasından bir tanesidir. Türkiye’nin de ulusal tarifi bulunan bir çorbamızdır. Yaptığımız etkinliklerde gastronomi hususunda dikkat ettiğimiz 4 unsur vardır. Birincisi sağlıklı olması, ikincisi geleneksel olması, üçüncüsü atıksız olması ve dördüncüsü ve en önemlisi sürdürülebilir olması. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Peynir helvası ikram ettik, Hayrabolu tatlısı ikramımız oldu. Bugün de çorba ikramımız oldu. Geleneksel olarak coğrafi işaretli ürünlerimizi ikram etmeye çalışıyoruz” dedi.