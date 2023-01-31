Türk müziği gelecek nesillere aktarılıyor

Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Tekirdağ’da "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" isimli müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından, Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılması ve Türkiye’nin her yerinde yaşatılması amacı ile hayata geçirilen proje çerçevesinde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" isimli müzik dinletisi düzenlendi.

Şef Gülden Kaya yönetiminde Çorlu Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu’nca sunulan dinleti; solist Sadettin Yılmaz ve Mevlüt Uçar’ın solo performansları ile devam etti. Konserde verilen arada kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personeller tarafından "Kadına El Kalkamaz" yazılı pankart açıldı. Türk müziğinde bilinen ve çok sevilen eserleri sunulduğu dinleti, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konserin ardından konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Hakikaten güzel bir konserdi. Yüzlerce makam, yüzlerce duyguyu ifade eden notalar var. Bunların hakkıyla hem söylenmesi hem icra edilmesi hakikaten büyük ustalık, büyük bir sanat ve sizler bunu gayet güzel yapıyorsunuz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Müzik dinletisi, Güllühan Yıldırım’ın Koro Şefi Gülden Kaya’ya çiçek takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.