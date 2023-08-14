Türk Öğrenciler, Avrupa'da logo şampiyonu oldu

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu öğrencileri, Erasmus Plus projesi çerçevesinde aralarında Yunanistan, Polonya ve Portekiz’in bulunduğu logo yarışmasında birinciliğe layık görüldü.

Avrupa’da Türk öğrenciler, ailelerinin ve öğretmenlerinin göğsünü kabarttı. Erasmus Plus projesi çerçevesinde düzenlenen logo yarışmasını, Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu öğrencileri kazandı. Yunanistan, Polonya ve Portekiz’in bulunduğu logo yarışmasında, öğrenciler, Avrupa’dan dördüncü kez birincilik ödülü kazanmış oldu. Ekoloji şuurunu mümkün olduğunca geniş kitlelere yaymayı hedefleyen öğrenciler ve öğretmenler, su kıtlığı, iklim değişikliği, ormansızlaşma gibi çevresel değişikliklerden insanoğlunun sorumlu olduğunu yarışmada başarıyla gösterdi. Söz konusu sorunların ilacının yine insanlarda olduğunu vurgulayan öğrenci ve öğretmenler, gerçekleştirdikleri projeyle başarının altına imza attılar.

Yarışmaya katılmaya karar verdikten sonra öğrencilerden son derece çarpıcı tasarım önerileri geldiğini anlatan Mehmet Özcan Torunoğlu Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Demet Uçak, “Yeter ki çocuklarımıza şans verelim. Potansiyelleri ve motivasyonları çok yüksek. Çocuklarımız zeki, yetenekli ve çalışkan. Fırsat verildiğinde bunu en güçlü şekilde kanıtlıyorlar” dedi.

Proje Koordinatörü İngilizce Öğretmeni Tülay Önder ise kazandıkları dördüncü birincilikten duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Çocuklarımızın, dünyaya dair, yaşama dair vermek istedikleri mesajları vardı. Biz sadece onlara alan açtık. Hem yüreklerini hem emeklerini ortaya koyuyorlar ve sonuç çok güzel oluyor” ifadelerine yer verdi.

Logo temasını arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte belirledikten sonra dijital çizimleri yapan okulun 8’inci sınıf öğrencisi Cemre Karayiğit ise “Okulumuza ve ülkemize kazandırdığımız birinciliğin mutluluğu tarifsiz. İnanıyorum ki bizden sonra gelenler de bu başarıları devam ettirecekler” kaydetti.