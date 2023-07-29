Türk öğrenciler iki büyük olimpiyattan madalyalarla döndü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden öğrencilerimizin 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, Uluslararası Kimya Olimpiyatında Türkiye’yi temsil eden öğrencilerimizin de 1 Altın ve 3 Gümüş madalya kazandığını açıkladı.

İsveç’in Lund kentinde 52 ülkeden 189 öğrencinin katılımıyla düzenlenen 3. Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatı’nda Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden; Duru Özer altın, Bergüzar Yürüm Gümüş ve Nehir Karatopcu bronz madalya kazandı.

İsviçre’nin Zürih kentinde düzenlenen ve 89 ülkeden 348 öğrencinin katıldığı 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatında (IChO 2023) ise Türkiye’yi temsil eden öğrencilerden; Berkan Tarak dünya dördüncülüğü elde ederek Altın Madalya kazanırken Dilara Altundağ, Azra Şekercioğlu ve Mustafa Keskes Gümüş Madalya kazandı.

Depreme rağmen altın madalya geldi

Geçen yıl yine Bilgisayar Olimpiyatı’nda altın madalya alan Duru Özer’in Kahramanmaraş’ta deprem felaketini yaşamasına karşın bu yıl da bilgisayar olimpiyatından altın madalyayla döndüğünü hatırlatan Bakan Kacır “Bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak hedefini ortaya koyarken boş bir iddia ortaya koymuyoruz. Bu günü ve geleceği elinde tutacak çok ciddi bir altyapımız var. Bilim olimpiyatlarından madalyalarla dönen genç bilim insanlarımız bu anlamda yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli ve yerinde olduğunun göstergesidir. Günümüz gereksinimleri bilim ve teknolojiyi birinci sıraya koymaktadır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran genç bilim insanlarımız geleceğimizin emin ellerde olduğunun da ispatıdır. Bilim ve teknolojide inandığımız ve güvendiğimiz bir altyapımız var. Milli Teknoloji Hamlesi ile geleceğe yürüyen Türkiye’nin bilim ve teknoloji altyapısını tahkim etmek için bilime adanmış genç kardeşlerimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bizlere bu gururu yaşatan tüm öğrencilerimizi, onları bilime aşık bireyler olarak yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini en kalbi duygularımla selamlıyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, “En iyi yatırımın geleceğin bilim inanlarına yapılan yatırım olduğu düşüncesiyle bilime sevdalı gençlerimize her türlü desteği vermekteyiz. Verdiğimiz bu desteklerin uluslararası bilim olimpiyatlarında madalyalar olarak geri dönüşü bizleri hepimizi son derece gururlandırmaktadır” dedi.