Türk oyuncular Kızıldeniz'de tatil keyfi yaptı

Türk dizi ve film oyuncuları geçtiğimiz günlerde Mısır’ın en gözde turizm merkezlerinden Hurghada’da ağırlandı.

Türk dizi ve film oyuncuları Kızıldeniz kıyısında tatil kenti Hurghada’da tatil keyfi yaptı. Baran Bölükbaşı, Pelin Uluksar, Gizem Güneş, Damlasu İkizoğlu, Ahmet Kayakesen, Oral Özer ve Berna Koraltürk Mısır’ın Hurghada kentini ziyaret etti. Oyuncular çölde safari etkinliğinin yanı sıra Maldivleri benzetilen Kızıldeniz’in tadını çıkardı.

Join PR ajansının düzenlediği Rixos Premium Magawish ve Prontotour ev sahipliğinde gerçekleşen geziyle Türk vatandaşlarının Hurgadaya artık kapı vizesi ile gidebileceklerine dikkat çekilmesi amaçlandı. Hurghada’ya ilk kez düzenlenen ve 5 gün süren ziyarette oyuncular çöl safarisi yaparak bedevilerin yaşamlarına tanıklık etti. Oyuncular ayrıca tesisin 1km uzunluğundaki sahilinde at binme imkanı yakaladı.

Türk oyuncular, programdan ve etkinliklerden son derece memnun kaldığını ifade ederek, Maldivleri aratmayan kum sahilleri ve Dünyanın doğal akvaryumu olarak nitelendirilen Kızıldeniz’in incisi Hurghada’ya Türk tatilcilere bu deneyime davet etti.

“Hurghada’ya kapı vizesi ile seyahat kolaylığı başladı”

Organizasyonu gerçekleştiren ajans kurucusu Ali Saçlı, "Dalış turizmi denildiğinde akla ilk gelen rotalar arasında Mısır turizm merkezleri öne çıkıyor. Hurghada, büyüleyici kum sahilleriyle öne çıkan kent hem yüzme hem de dalış gibi sualtı sporları için tercih ediliyor. Kapıda vize uygulamasının başlamasının hemen ardından bölgede ilk kez türk oyuncuları ağırladık. Hurghada, kültürel yapısı ve tarihi zenginliklerinin yanı sıra, ılıman iklimiyle de yılın 12 ayı turist çekiyor. Yaz veya kış sezonu fark etmeksizin, deniz suyunun sıcaklığı yıl boyunca değişmiyor" diye konuştu.

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım, "Kapıda vize uygulaması kararı ile Türk misafirlerimizi ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Misafirlerimiz, 2 saat 15dk gibi kısa bir uçak yolculuğundan sonra havaalanına sadece 10 dakikalık bir mesafede bulunan otelimize ulaşabiliyorlar. Hurghada’ya Türkiye’den gelecek olan misafirler girişte alacakları 25 dolar karşılığında vize ile artık giriş yapabilecekler” diye konuştu.

Mısır’ın bu yılın gözde seyahat rotası olduğunu vurgulayan Pronto Tour Pazarlama Direktörü Eda Özsoy Onaran ise şunları söyledi: “Mısır tarihi ve kültürü yanı sıra eşsiz denizi ve mistik özellikleri ile dikkat çekiyor. Hurghada tıpkı Sharm gibi deniz, kum ve güneşiyle unutulmaz bir tatil deneyimi vadediyor. Bu eşsiz coğrafyayı keşfetmek isteyen tatilseverler uygun fiyata tatil yapma fırsatını yakalayabilirler.”