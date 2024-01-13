Türk peynirleri Avrupa pazarında öne çıkıyor

Türkiye’nin yerli peynir markası Muratbey, Avrupa’da yeni marketlerle anlaşarak 300’ü aşkın ürün çeşidinin bölgedeki sayısal dağıtımını arttırıyor. Almanya pazarında da iletişim çalışmalarını hızlandıran Muratbey, seçkin ürünlerini Berlin’de açık hava mecralarında da tanıtıyor.

Türkiye’nin yerli peynir markası Muratbey, dünya markası olma yolunda hızla ilerliyor. Avrupa’daki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yoğun şekilde devam eden Muratbey, Almanya’da pazar payını istikrarlı bir şekilde arttırıyor. Avrupa Birliği ülkelerine ihracat izni alabilen ilk markalardan biri olan Muratbey, 2018 yılından bu yana AB ülkelerine peynir ihracatını artırarak sürdürüyor.

2008’de yurt dışına açılarak 60’a yakın ülkede marka tescili aldıklarını söyleyen Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Avrupa Birliği ve Ortadoğu ülkeleri, ABD ve Türki Cumhuriyetler ağırlıklı olmak üzere 5 kıtaya ihracat yapıyor, 300’ü aşkın ürün çeşidimizle tüm dünyayı sağlıklı, inovatif, kaliteli ve leziz peynirlerle buluşturmayı hedefliyoruz. Türkiye’den Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Danimarka, Avusturya ve Hollanda başta olmak üzere AB ülkelerine sürekli yükselen bir grafikle peynir ihraç ediyoruz. Ülkemizde peynir sektöründe Turquality programından yararlanmaya layık görülen tek şirket olduk. 2023 yılında Avrupa’da yeni marketlerle anlaşmalarımız başladı, sayısal olarak dağıtımımızı arttırıyoruz. Ayrıca dijital pazarlama yatırımlarımız da hızla devam ediyor" dedi.

Özel peynir ihracatının büyük bölümünü tek başına yapıyor

Muratbey’in Avrupa pazarında giderek daha da tanınan bir marka olmayı başardığını söyleyen Necmi Erol, "Peynir ülkeleri olarak bilinen Almanya, Hollanda gibi ülkelerde Türk peynirlerinin ilgi görmesi bizi de son derece gururlandırıyor. Türkiye’den Almanya’ya yapılan özel peynirler ihracatının büyük bölümünü tek başına yapıyor olmamız, bu pazarda ne denli başarılı olduğumuzun en belirgin kanıtı. Son dönemde yaptığımız tanıtım faaliyetleriyle de ürünlerimize ilginin arttığını görüyoruz. Almanya’da perakende kanalının dışında online kanalda da ürünlerimiz giderek artan bir ilgi görüyor. Berlin’deki tramvaylarda reklam çalışmasına da başladık. Almanya’nın diğer şehirlerinde de benzer çalışmalarımız olacak” açıklamasında bulundu.