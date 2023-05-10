Türk sanat müziği korosunun konseri ayakta alkışlandı

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konser, ayakta alkışlandı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde salonların dolduğu konserde Yeşilçam şarkıları seslendirildi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da gerçekleştirilen konsere katılarak, vatandaşların konser heyecanını paylaştı. Konser sonunda koro ve orkestra üyelerine çiçek veren Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, güzel ve anlamlı bir program gerçekleştirildiğini belirterek, ‘’Öncelikle bizlere bu güzel akşamı yaşatan belediyemiz sanat akademisi eğitmenlerine, koro üyelerine ve bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize ortak olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman sanat ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu da belirtmek istiyorum. Taş atan değil kalp yapan ellerimiz olsun" ifadelerini kullandı.

Konseri izleyen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti.