Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu
Editör
EditörEditör
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini vurduğu anları paylaştı.

MSB, TSK’nın Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerini yok ettiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. “Durmadan, yorulmadan” notuyla paylaşılan görüntüde “Meşru müdafaa kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki terörist hedeflerini ateş destek vasıtalarımızla aralıksız vurmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.