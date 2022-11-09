Türk sporunun şampiyonları Pursaklar'da bir araya geldi

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası’ öncesi Pursaklar Belediyesi tarafından söyleşi programı düzenlendi.

İkinci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası, 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Pursaklar Belediyesi, turnuva öncesinde organizasyonla ilgili bir söyleşi programı düzenledi. Program Abdurrahim Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Söyleşiye Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’in yanı sıra Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü öncülüğünde, Türk sporunun önde gelen isimleri Aylin Daşdelen, Halil Mutlu, Taner Sağır ve Taner Artuç katıldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Naim Süleymanoğlu’nun isminin verildiği Uluslararası Halter Turnuvası lansman programının yapılacağını belirterek, “15-17 Kasım tarihleri arasında ilçemizde bu turnuvayı gerçekleştireceğiz. Dünyanın iyi sporcularını burada misafir edeceğiz. Coşkuyla geçecek bir hafta bizi bekliyor. Pursakların halter sporuna verdiği desteği halter sporcularının da membaı olduğunu hem Türkiye’ye hem dünyaya göstermek istedik” diye konuştu.

Naim Süleymanoğlu’nun ulaşılmaz biri olduğunu vurgulayan Halil Mutlu ise, “Zaman geldi çok iyi abi - kardeş olduk. Yeri geldi çok iyi dost olduk. Bizlere sporu sevdiren, yapabileceğimize inandıran, istediğimiz zaman daha fazlasını yapabileceğimizi gösteren kişidir. ’Naim Süleymanoğlu’nu karşında görsen ne derdin?’ diye sorulduğunda; ’Bu kadar zamandır neredesin diye sorardım’” ifadelerini kullandı.

Halil Mutlu, başarının arkasındaki sırrın bir işi severek yapmak, azmetmek, vazgeçmemek, engellerin hep bir basamak olduğunu görmek ve yılmadan, usanmadan çalışmak olduğunu dile getirerek, Pursaklarda ilk kez uluslararası bir turnuva organize edilecek. Naim ağabey de ilkleri hak ediyor. Dolayısıyla doğru bir yerde organizasyon olduğunu düşünüyorum” cümlelerine yer verdi.

Sporcuların antrenman yaptıklarında çok fazla efor sarf ettiklerini dile getiren Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, “Burada alınan her bir madalyada eğer emek olmazsa, ter dökülmezse, acı çekilmezse başarı gelmez. Bu arkadaşlarımız inanmasalardı zaten başarı çok zor olurdu. Halil Mutlu çok güzel bir şey söyledi; bir işi severek yaparsanız o zaman başarı gelir. Çünkü her biri halteri severek yaptı” dedi.