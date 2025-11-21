Türk teknoloji girişimleri Slush 2025'te küresel sahneye çıkıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Türkiye’nin yenilikçi teknoloji girişimlerini dünyanın en prestijli girişimcilik etkinliklerinden Slush 2025’e taşıyor.

Bu yıl Helsinki’de düzenlenen etkinlikte, BEBKA’nın desteklediği 32 seçkin girişimci, küresel yatırımcılarla bir araya gelerek teknolojilerini dünya sahnesinde sergiledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda, BEBKA, Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) iş birliğinde yürütülen "Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı", Türkiye’nin teknoloji girişimciliğini dünya sahnesine taşıyor. Program sayesinde 2025-2026 döneminde 100’ü aşkın Türk teknoloji girişimi, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha gibi küresel merkezlerde yatırımcılarla buluşma imkânı elde ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Caner Meydan, kalkınma ajanslarının girişimcilik ekosistemine kazandırdığı uluslararası vizyona dikkat çekerek şunları söyledi;

"Türkiye’nin teknoloji girişimleri ulusal başarıların yanında küresel etkileriyle anılıyor. Slush gibi dünyanın önde gelen girişimcilik etkinlikleri, girişimcilerimizin hem yatırımcılarla hem de stratejik ortaklarla buluştuğu önemli platformlar. Kalkınma ajanslarımız, bölgesel potansiyeli küresel pazarlara açarak ülkemizin teknoloji üretme kapasitesini uluslararası düzeyde görünür kılıyor. Bu girişimler, Türkiye’nin yenilikçi ve rekabetçi geleceğini inşa ediyor."

19-20 Kasım 2025 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilen Slush, bu yıl 13 binden fazla katılımcıyı, 6 bin girişimciyi, 3 bin 500 yatırımcıyı ve 300 medya temsilcisini bir araya getirdi. Yapay zekâ, robotik, çevre teknolojileri, oyun, biyoteknoloji, finans ve enerji gibi alanlarda çalışan Türk girişimleri, inovatif çözümlerini küresel yatırımcılara tanıttı.

Bu etkinlik, girişimcilerimize uluslararası pazarlara erişim, yatırım bağlantıları kurma ve markalaşma açısından stratejik fırsatlar sunuyor. Etkinliğin ilk gününde BEBKA koordinasyonundaki Türk heyeti; Helsinki Büyükelçiliği, Techarena, SISU Factory, International House Tampere, Business Finland, German Trade & Invest Agency ve Italian Trade Agency temsilcileriyle bir araya geldi. Ayrıca Slush’ın Partnership Direktörü Ida Sinisalo ile yapılan görüşmede Türkiye’nin önümüzdeki yıllardaki katılımının stratejik öneminin iki taraf için de nasıl artırılabileceği ele alındı. Gün boyunca TR41 Bölgesi girişimcilerinin projeleri uluslararası katılımcılara tanıtıldı ve ‘Arctic Ambitions - Finland’s Startup Powerhouse’gibi yan etkinlikler aracılığıyla küresel ağlarda önemli bağlantılar kuruldu.

Etkinliğin ikinci gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün organize ettiği TechVisa Side Event’te , Türkiye Tech Visa Programı ile girişimciler ve aileleri için hızlı çalışma ve oturum izinleri, teknopark ve kuluçka merkezlerine erişim, vergi avantajları ve danışmanlık hizmetleri gibi fırsatları paylaşıldı. Ayrıca Turcorn 100 Programı kapsamında desteklenen Türkiye’nin yükselen "unicorn" adayları - Fizix, Navlungo, Colendi, Enqura, Bottobo ve Macellan - başarı hikâyelerini katılımcılara aktarma fırsatı yakaladı.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Slush 2025’in Türk teknoloji ekosistemine önemli katkı sağlayacağını belirterek şöyle konuştu;

"Slush, dünyanın dört bir yanından yatırımcıların, yenilikçilerin ve teknoloji liderlerinin buluştuğu bir merkez. BEBKA olarak, Türk girişimcilerimizin küresel pazarlarda yer bulmasına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte girişimcilerimizin Helsinki’de kuracakları yatırım ve müşteri bağlantılarını yakından takip edecek, ekosistemin büyümesi için desteğimizi sürdüreceğiz."

Slush 2025 ile başlayan süreçte Türk girişimciler; 6-9 Ocak 2026’da ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Consumer Electronics Show (CES)’ta, 1-4 Şubat 2026’da Katar’ın Doha kentinde düzenlenecek Web Summit Qatar’da da Türkiye’yi temsil edecek. Bu etkinliklerde girişimcilere farklı kapsamda destekler sunularak, uluslararası ağların güçlendirilmesi ve yeni yatırım fırsatlarının geliştirilmesi hedeflenecek.

Slush 2025’e katılan BEBKA destekli girişimler, Mistikist, Guul, WorkyBe, CATCHPAD, M Based Biyoteknoloji, AI Soft, NANOTerial, Hummingdrone, Wugo, Pocket eSIM, Foton Energy, Beaver Nexus, Vivalanch, Netta Software, ENVORA, Costifier, AI Studio ve diğer yenilikçi girişimler, bölgemizin ve ülkemizin teknoloji potansiyelini dünyaya tanıtma fırsatı yakaladı.