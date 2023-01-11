Türk tekstili rüzgarı Avrupa'yı sardı

Türkiye, ev tekstili sektöründe dünyanın en prestijli organizasyonu olan ve 60’a yakın ülkeden 2 bin 400 firmanın katıldığı Heimtextil Fuarı’na damga vurdu. Fuara 116’sı Bursa’dan olmak üzere Türkiye’den toplam 315 firma katıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da (BTSO) Küresel Fuar Acentesi projesinde yaklaşık 100 kişilik heyetle fuara çıkarma yaptı.

Dünyanın en büyük uluslararası ev tekstili fuarı olan Heimtextil’de Türk rüzgarı esiyor. Almanya’nın Frankfurt şehrinde kapılarını açan fuarda Türkiye; Çin ve Hindistan’la birlikte en güçlü katılımı sağlayan ülke olarak öne çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan Heimtextil Fuarı’nda 315 Türk firması stant açarken, katılımcı firmaların 116’sını Bursalı firmalar oluşturuyor. Türk ev tekstili firmalarının sürdürülebilir kumaşlardan perdelere, nevresimden banyo tekstiline kadar sergilediği ürünleri ziyaretçilerin büyük beğenisini topluyor.

İhracatta 2023 hedefi 5 milyar dolar

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili sektörünün ürettiği katma değerle ihracatta önemli bir yere sahip olduğu söyledi. İhracat birim fiyatı 8 doları aşan ev tekstilinin, 2023 yılında 5 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu belirten Burkay, BTSO olarak bu çerçevede sektörün önünü açan faaliyetler yaptıklarını kaydetti.

Kalite, tasarım ve akıllı tekstiller öne çıkıyor

Firmaların kalitesi, tasarımı ve son dönemde akıllı tekstil uygulamaları ile küresel rekabette ön plana çıktığını belirten Başkan Burkay, "Bursa, ev tekstilinde çok önemli bir tecrübeye ve ihracat potansiyeline sahip. Ancak günümüz rekabet koşullarında kaliteli üretim yapmak tek başına yeterli değil. Ürettiğinizi pazarlamanız, geniş kitlelere ulaştırmanız gerekiyor. Bu noktada fuarcılık çalışmalarını çok önemsiyoruz. Küresel Fuar Acentesi projesi çerçevesinde son 10 yıllık dönemde 7 bin üyemizi 200’ü aşkın yurt dışı fuarla buluşturduk" dedi.

Firmaların ihracat iştahı üst düzeyde

Heimtextil Fuarı’nın 2023 yılında Küresel Fuar Acentesi tarafından düzenlenen ilk yurt dışı organizasyonu olduğunu söyleyen Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ev tekstili sektörünün marka fuarı olan Heimtextil’de Bursa ve Türkiye olarak en güçlü katılımcılar arasında yer alıyoruz. Bursa’dan 116 firmamız fuarda yenilikçi ev tekstili ürünlerini sergiliyor. Bu aynı zamanda pandemi sonrası firmalarımızın artan ihracat iştahının da önemli bir göstergesi. BTSO olarak, TETSİAD iş birliğinde düzenlediğimiz Hometex Ev Tekstili Fuarı başta olmak üzere sektörümüzün gelişimine katkı verecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm firmalarımıza hayırlı ve bereketli fuarlar diliyorum."

"Firmalar fuara çok iyi hazırlanmış"

UTİB ve TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak, "Fuar çok iyi başladı. Herkes fuarı özlemiş. Firmalarımız da bu süreçte fuara çok iyi hazırlanmış. Türkiye ev tekstilinde çok güçlü bir ülke. Dünyanın her yerine ihracat yapar durumdayız. İhracatımız çok güçlü bir yükseliş ivmesinde. Bu fuarın da bu ivmeyi hızlandıracağına inanıyoruz. Bu sene ayrıca Hometex Fuarı’nda da çok güçlüyüz, çok iddialıyız. Dünyada sektör liderliğine oynadığımızı Hometex’te bir kez daha göstermiş olacağız" diye konuştu.

Avrupa pazarında toparlanma bekliyoruz

BTSO 30. Meslek Komitesi (Ev Tekstil Ürünleri Ticareti) Başkanı Burak Anıl, iki yıllık bir aradan sonra yeniden Heimtextil Fuarı heyecanı yaşadıklarını söyledi. Fuardaki görüşmeleri ihracata dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden Anıl, "Şu anda Avrupa pazarında bir yavaşlama söz konusu. Ancak zamanla toparlanacağına inanıyoruz. Heimtextil ve Mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek Hometex Fuarı ile daha fazla müşteriye ve daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağız" şeklinde konuştu.

"Türkiye’den daha şanslı bir ülke yok"

Ev tekstili sektörünün duayenlerinden Erol Türkün, "Pandemi ile birlikte dünyanın algısı değişti. Çevre ve sürdürülebilirlik artık ön planda. Geri dönüştürülmüş kumaşlarla birlikte güç tutuşur yanmaz kumaşlar, blackout ışık geçirmeyen kumaşlar, ses geçirmeyen kumaşlar da önem kazanıyor. Artık perde sadece dekoratif olarak değil bu gibi özellikleri ile ilgi topluyor. Gelen müşteriler de ilk olarak yenilikleri merak ediyor. Dizayn ve renk değil teknoloji olarak kumaşa ne kattığınızı soruyorlar. Firma olarak bizim yeniliklerimiz de müşterilerden büyük ilgi görüyor. Teknolojik üstünlüğümüzü, insan kaynağımızı da hesaba katarsak önümüzdeki süreçte Türkiye’den daha şanslı bir ülke yok" ifadelerini kullandı.

"2023 yılından ümitliyiz"

Fuar katılımcılarından Hasan Moral, "Müşterilerimizle yeniden buluşmaktan memnunuz. Fuar iyi geçiyor. Heimtextil, sektörümüzün ana fuarlarından bir tanesi. Sektörde geçen yılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’daki resesyon endişelerini hissetmeye başlamıştık. Avrupalı müşterilerimiz genelde daha temkinli davranıyorlar. Bu yüzden koleksiyonlar küçüldü. 2023 yılı ile bunun sona ereceğini düşünüyoruz. Emarelerini de fuarda görüyoruz. İnşallah daha iyi bir yıl bizi bekliyor" ifadelerine yer verdi.

Sürdürülebilir tekstiller ön planda

Murat Canik ise fuara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Fuarda kaliteli ve seçkin müşterilerle görüşme imkanı buluyoruz. Geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen sürdürülebilir tekstilleri ön planda tutuyoruz. Teknik kumaşlarımız var. Özellikle dış cephelerde, otellerde kullanılan güç tutuşur tekstiller müşterilerimizden beğeni görüyor. Diğer taraftan 2023 yılı herkes için bir soru işareti. Avrupa’da resesyonun sürüp sürmeyeceği, derinleşip derinleşmeyeceği henüz belirsiz. Biz iyi geçmesini ümit ediyoruz" dedi.

KOSGEB ve BTSO’dan yurt dışı fuar desteği

Öte yandan, BTSO organizasyonuyla gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizasyonlarına katılan firmalar, KOSGEB’den 45 bin liraya, BTSO’dan ise bin liraya kadar destek alabiliyor.