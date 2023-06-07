Türkiye Tekvando Milli Takımları, 2022 yılında takım halinde Avrupa şampiyonu olurken, 2023 yılında ise takım halinde dünya şampiyonluğunu etti.

Türk tekvandosu altın dönemini yaşıyor. Tekvando Milli Takımları, üst üste aldığı başarılı sonuçlarla adından tüm dünyada bahsettiriyor. Pandemi nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Tokyo Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nda elde ettiği toplam 4 madalya ile başarı yürüyüşünü başlatan Tekvando Milli Takımları, 2022 yılında İngiltere’nin Manchester şehrinde düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nda 9 altın, 5 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 19 madalya kazanmıştı. Türkiye, hem erkekler hem kadınlar hem de para tekvandoda takım halinde Avrupa şampiyonu olarak, üçleme yapmıştı.

29 Mayıs - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası ise Türk tekvandosunun en başarılı organizasyonu oldu. Türkiye, 3 altın ve 3 bronz madalya ile kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu, erkeklerde de dünya üçüncülüğü elde etti. Ay-yıldızlılarda Ali Şahin en iyi teknik direktör, Merve Dinçel ise en değerli kadın tekvandocu seçildi.

Metin Şahin: "Elde ettiğimiz başarıları Paris’te taçlandırmak en büyük hedefimiz"

Katıldıkları tüm olimpiyat oyunlarında madalya aldıklarını belirten Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, “Tüm bunlar planlı bir çalışmanın eseri. Ülke genelindeki yapılanmamızın sonuçlarını alıyoruz. Katıldığımız tüm olimpiyat oyunlarında madalya alan bir federasyonuz. Buna Tokyo’da paralimpik oyunlarını da ekledik. Geçen sene Avrupa, bu sene dünya şampiyonu olduk. Bunların hiçbirisi tesadüf değil. Bugünlerin geleceğinden emin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu başarılarda emeği geçen, her zaman yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm spor teşkilatımıza, teknik ekibimize, sporcularımıza, sporcularımızın kulüplerine ve ailelerini gönülden teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Önümüzde Paris 2024 var. Elde ettiğimiz başarıları Paris’te taçlandırmak en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.