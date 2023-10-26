Türk Telekom Cumhuriyet'in 100'üncü yılında gelecek nesillere mesaj iletiyor

. Türk Telekom'un #YüzyıllıkSöz projesi kapsamında vatandaşlar, 444 0 100'ü arayarak ya da SMS'le mesaj bırakarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki yüzyılına seslenebilecek.

Türk Telekom Cumhuriyet'in 100'üncü yılında gelecek nesillere mesaj iletiyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

. Türk Telekom’un #YüzyıllıkSöz projesi kapsamında vatandaşlar, 444 0 100’ü arayarak ya da SMS’le mesaj bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına seslenebilecek.

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Telekom; dününe ve bugününe tanıklık ettiği, yarınları için çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un #YüzyıllıkSöz projesi kapsamında vatandaşlar, 444 0 100’ü arayarak ya da SMS’le mesaj bırakarak Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sonraki yüzyılına sesleniyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Türkiye’nin dijitalleşmesinde önemli rol oynayan Türk Telekom; gelecek nesillere mesajlarını iletmek isteyen tüm kullanıcıların sözlerini, teknoloji alanındaki gücüyle yüzyıl saklayarak Türkiye Yüzyılı’na taşıyacak.