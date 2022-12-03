Türk Telekom'dan 'Dünya Engelliler Günü'nde AKM'de sanat etkinlikleri

Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptı. Türk Telekom’un az gören çocuklara yönelik hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi Günışığı kapsamında eğitim alan Çağla Kıcır, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura’nın önderliğinde piyano konseri verdi.

Geçtiğimiz günlerde görme ve işitme engelli sanatseverler için geliştirilen ‘Sesli Adımlar’ı AKM’de hizmete sunan Türk Telekom, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnsanı merkeze alan yaklaşımı ile teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Türk Telekom, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde erişilebilir yaşama değer katan bir konser ve gün boyu süren etkinlikler gerçekleştirdi.

Türk Telekom’un az gören çocuklara yönelik Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı projesine katılan ve erken müdahale eğitimleriyle görme yetilerini kullanabilen çocuklardan olan 17 yaşındaki Çağla Kıcır, AKM’de İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Şefi ve Besteci Hasan Niyazi Tura’nın önderliğinde kemanda Doğu Kaptaner, viyolonselde Esin Taşkın, flütte Gülce İnceler ile birlikte yaklaşık 200 kişinin katıldığı konserde piyano performansı sergiledi. Etkinliğe, Türk Telekom çalışanları ve Türkiye’nin 7 bölgesinden Günışığı çocukları da katıldı.

Ayrıca bugüne özel; ’Yüzlerdeki Hikayeler’, ’Kent Manzaraları’, ’Kartondan Heykeller’ isimli 3 farklı sanat atölyesi düzenlendi. Günışığı çocukları AKM’deki sanat etkinliklerine katılarak akranlarıyla bir araya gelip sanatla kendilerini ifade etmenin yollarını öğrendi.

Günışığı projesi ile 5 bin kişi hedefi, 7 bin kişiye ulaşarak tamamlandı

Türk Telekom, ilk kez 2014’te başlattığı proje ile görme oranı yüzde 1 ile yüzde 10 arasında olan ve görme engelli kabul edilen çocuklara erken müdahale eğitimi vererek, onların kaynaştırma eğitimine devam etmelerine destek oldu. Bugüne kadar 81 ilde az gören 1000 çocuğun ve ailelerinin hayatlarına dokunan proje ile az gören çocukların, engelsiz akranlarıyla aynı okullarda eğitim almaları sağlandı. Sınıf içi eğitim takibini kolaylaştırmak amacıyla Türk Telekom’un Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen TahtApp yazılımı ile sınıf içi eğitimde fırsat eşitliği ve standardizasyon oluşturuldu. Bu yıl görme yetersizliği yaşayan gazi ve yaşlıların da proje kapsamına alınmasıyla görme kısıtı olan her yaştan bireye ve eğitimcilere de eğitim verilerek 5 bin kişi hedefi 7 bin kişiye ulaştı.