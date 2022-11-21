Türk Telekom'dan akıllı asistanlı yeni web sitesi

Türk Telekom, kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı ve kolay şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla web sitesini yeniledi. Yenilenen altyapısı ve arayüzü ile turktelekom.com.tr web sitesi paket ve tarifelere daha kolay erişim sunarken, akıllı asistan TiTi kullanıcılara 7/24 destek veriyor.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden şirketlerden biri olan Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan ürün ve hizmetleriyle en yenilikçi teknoloji çözümlerini sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, müşterilerinin güncel ihtiyaçlarını gözeterek ayda 12 milyon ziyaret alan web sitesini yeniledi ve hızla gelişen teknolojinin imkanlarını müşterilerinin hizmetine sundu.

Kullanıcılar ihtiyaçlarına daha hızlı ve kolay ulaşıyor

Şirket, kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak sürdürdüğü geliştirme ve altyapı çalışmaları sonucunda web sitesini yeniledi. Yepyeni arayüzü ve sitede yer alan filtreleme özelliği sayesinde ziyaretçiler, aradıkları ürün ve hizmetlere kolaylıkla ulaşabilirken, ihtiyaçlarına uygun kampanya, paket ve tarifelerle ilgili bilgilere daha hızlı bir şekilde erişebiliyor.

Yeni akıllı asistan TiTi

Yenilenen web sitesi ile beraber, akıllı asistan TiTi de ziyaretçilerin kullanımına açıldı. Akıllı asistan TiTi web sitesini ziyaret eden kullanıcıların sorularını hızlı bir şekilde yanıtlıyor. TiTi, ziyaretçilerin ihtiyacına uygun tarife, kampanya ve paketlere hızlıca ulaşabilmesinden fatura ile ilgili sorularına kadar çok sayıda hizmet hakkında kullanıcılara 7/24 destek veriyor.