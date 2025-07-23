Türk Telekom'dan gençlere START Stajım programı ile staj ve iş imkânı

Geleceğin yeni liderlerine erken kariyer fırsatı sunan Türk Telekom, gençlerin hayalleri ve yeteneklerini daha ileriye taşımaları için START Stajım programı ile staj ve iş imkânı sağlıyor.

Teknoloji bilgi birikimini ülkenin geleceği gençler için seferber eden Türk Telekom, START Stajım ile 2015’ten bu yana genç yeteneklerin yanında yer almaya devam ediyor. Şirketin erken dönem kariyer fırsatı sunan programı START Stajım ile yeteneklerini geliştirmek isteyen gençler şirkette staj ve iş imkânı elde ediyor. Yeni dönemi başlayan START Stajım’a katılan gençler, yeni dönem öncesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen etkinlikte Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ile bir araya geldi.

"Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, gençleri bu dönüşümün bir parçası haline getiriyoruz"

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, teknoloji bilgi birikimimizi genç yetenekleri sektöre kazandırmak ve onların kariyer yolculuklarına rehberlik etmek için kullanıyoruz. Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, gençleri bu dönüşümün bir parçası haline getirecek çalışmalar gerçekleştiriyor ve gençlerimize yaptığımız her yatırımı ülkemizin geleceğine bir yatırım olarak görüyoruz. Bu anlayışla; staj programlarımızdan gençlere yönelik program ve fırsatlara, teknoloji eğitimlerinden girişimcilik desteklerine kadar birçok alanda gençlerin yanında yer alıyoruz. Onlara sadece kariyer kapıları aralamakla kalmıyor, aynı zamanda yetkinliklerini geliştirebilecekleri, deneyim kazanabilecekleri ve kendi potansiyellerini keşfedebilecekleri bir ekosistem sunuyoruz. Erken dönem kariyer fırsatı sunduğumuz START Stajım programımıza katılan genç yetenekler, Türk Telekom’un farklı departmanlarında görev alma şansı ve ilgi alanlarını erkenden keşfederek, kariyerlerinde fark oluşturacak bir gelişim imanı elde edecek. Türk Telekom olarak, gençlerin dijital dünyada iz bırakacak fikirlerini ve hayallerini gerçeğe dönüştürecek her adımda yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl "Geleceği Başarıya Dönüştürmek İçin İlk Güçlü Adımın" sloganıyla yeni dönemi başlayan START Stajım ile programa katılan gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından verilecek eğitimlerle, yeteneklerini geliştirme fırsatı yakalayacak.