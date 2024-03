Türk Telekom'dan IBM iş birliği ile dijital dönüşüm hamlesi

TAKİP ET

Türk Telekom, dijital dönüşüm vizyonu kapsamında; IBM iş birliği ile içerik yönetim altyapısına entegre ettiği çözümle, yeni nesil teknolojileri iş süreçlerine uygulamayı sürdürdüğünü GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen iletişim ve bilgi teknolojileri şirketlerinden Türk Telekom, dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarına devam ediyor. İçerik yönetim altyapısına IBM Cloud Pak for Business Automation uygulamasını entegre eden Türk Telekom, yeni nesil teknolojileri iş süreçlerinde de uygulamayı sürdürdü.

Yapılan açıklamaya göre, Red Hat OpenShift mimarisine uyumlu IBM Cloud Pak for Business Automation, kullanıcılara genişletilebilir ve ölçeklenebilir bir ortamla birlikte gelişmiş dinamik içerik yönetimi de sağlıyor. Bu kapsamda; esnek bir yapı oluşturmak ve sistemi bulut platformunda taşınabilir hale getirmek amacıyla, IBM iş ortağı AKSIS ile çalışan Türk Telekom, mobil telekomünikasyon hizmetlerini dijital ortamda yürüterek, hızlandırmak adına tasarlanan IBM Cloud Pak for Business Automation’ı kullanmak üzere mevcut Filenet ve çevre sistemlerini güncelledi. Erişim sürelerini milisaniye seviyelerinde koruyarak operasyonlarında yüzde 99,95 operasyonel mükemmellik seviyesine ulaşan şirket, yüzde 70’e varan iyileşmeye ulaşmanın yolunu açtı. Cloud uyumlu yapıya geçen sistemin taşıma çalışmaları devam ediyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Sadece bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde, Türkiye’nin dijital dönüşümünü de öncülük ediyoruz. Dijitalleşme sürecini kültürel bir dönüşüm olarak görüyoruz. Bu sebeple, bireylerden kurumlara kadar herkesin dijitalleşme süreçlerine uçtan uca katkı sağlıyoruz. Bu kültürel değişimin lokomotifi bir şirket olarak, bugüne kadar Türkiye’nin dijital dönüşümünü sahiplenerek, yön veren bir kuruluş olduk. Bu kapsamda; dijitalleşmeye yönelik çalışmalarımıza bir yenisini ekledik. İş süreçlerimizde başlayan dijitalleşmeyi her geçen gün yeni kanallara taşıyarak, müşterilerimize de farklı deneyimler sunuyoruz. Ürünlerimizle, projelerimizle, Ar-Ge çalışmalarımız ve yatırımlarımızla başta kendi müşterilerimiz olmak üzere, hayatın her alanına ve her noktasına dokunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugüne kadar ürettiğimiz çözüm ve hizmetlerimizi üstlendiğimiz misyon ile daha ileriye taşıyarak, sektörümüz ve müşterilerimiz için kalıcı değer oluşturmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

IBM Global Telekom Endüstrisi Başkan Yardımcısı Craig Wilson, "IBM Ekosistem ortağı AKSIS ile birlikte şirketin operasyonel mükemmelliğini daha ileri seviyeye taşımayı hedefledik. Bu bağlamda, IBM ve Red Hat’in bulut uyumlu iş otomasyon çözümlerini sunarak Türk Telekom ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği, gelişen dijital ortamda yeniliği teşvik eden ileri teknoloji çözümler sunma taahhüdümüzü temsil ediyor" dedi.