Türk Telekom, e-Süper Lig isim ve yayın hakları için TFF ile imza töreni düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Telekom arasında e-Süper Lig için isim ve yayın hakları sponsorluk anlaşması imzalandı.

TFF ve Türk Telekom arasında e-Süper Lig isim ve yayın hakları kapsamında 2 yıllık sponsorluk anlaşmasının imza töreni Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlendi. İmza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal katıldı.

Futbol federasyonu olarak göreve başladıkları ilk günden bu zamana dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle hareket ettiklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, “Yönetim Kurulu olarak bu alanlarda önemli adımlar attık ve birçok projeyi uygulamaya koyduk. Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olarak özellikle dijital alandaki yenilikler ve gelişmeler bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda çağımızın en çok ve en hızlı gelişme gösteren spor dalı olan e-Futbol’u federasyon olarak çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de bir ilk olan, Süper Lig kulüplerinden oluşan e-Süper Lig’i kurduk”

e-Futbol alanında yaşanan heyecanı bu yıl Süper Lig’e de taşıdıklarını belirten Başkan Büyükekşi, “Federasyon olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig kulüplerimizin e-Futbol takımlarından oluşan e-Süper Lig’i kurduk. Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Gaziantep FK ve Hatayspor kulüplerimiz dışındaki 17 kulübümüzün takımlarının mücadele ettiği Türkiye’nin ilk e-Süper Lig, 15 Mart’ta oynanan ilk hafta karşılaşmaları ile başladı. Böylece e-Süper Lig, dünyanın en popüler video futbol oyunu olan, 1998 yılından bu yana her yıl EA Sports tarafından üretilen ve milyonlarca satılan FIFA serisinin en son versiyonu FIFA 23 üzerinden oynanan 20 resmi ligden biri oldu. Kurduğumuz e-Süper Lig ile kulüplerimiz de büyük bir ekonomik hacme sahip olan e-Futbol’dan önemli gelirler elde edecek duruma gelecek. 16. haftası tamamlanan e-Süper Lig’imizde 128 maç oynandı. Toplamda 300 bine yakın tekil kişi tarafından izlenen ligimizde izleyici sayısı her hafta katlanarak artıyor. e-Süper Lig’de normal sezon 13 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. Ligimizi ilk 4 sırada bitiren takımlar 30-31 Mayıs tarihlerinde yapılacak büyük final etkinliğine kalırken, 5. ve 12. sıra arasında bitiren 8 takım ise 23-24 Mayıs tarihinde oynanacak play-off’larda Büyük Final’e kalmaya hak kazanacak 4 takımdan biri olmak için mücadele edecek. Öte yandan ligimizin şampiyonu ve ikincisi, 13-14 Haziran tarihlerinde oynanacak FIFA 23 Global Series Play-in’lerine katılmaya hak kazanacak” dedi.

Türk Telekom CEO’su Önal: “Sporu her alanda destekleyen ve ilklere imza atan bir marka olarak, e-Futbol alanında da bir ilki gerçekleştiriyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’deki e-Futbol’un ileriye taşınmasının kıymetli olduğunu ifade ederek, “Türk Telekom olarak, teknoloji ve dijital dönüşümdeki bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla E-spor dünyasının beklentilerine ve ihtiyaçlarına katkı sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirirken, ekosistemi büyütecek ve geliştirecek iş birliklerini hayata geçirmek bizi mutlu ediyor. Bugüne kadar binden fazla popüler PC ve Mobil oyununu oyunseverler ile buluşturduğumuz dijital oyun platformumuz Play-store ile çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunuyoruz. Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz GAMEON markamız ile oyun ekosistemini 360 derece sahipleniyor; oyun dünyasına yönelik turnuvalardan internet kampanyalarına kadar birçok fırsatı bu çatı altında bir araya getiriyoruz. Dijitalleşmenin her geçen gün önem kazandığı günümüzde Türkiye’nin dijitalleşmesi vizyonumuz kapsamında ülkemizin dört bir yanındaki fiber yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2022 yıl sonu itibarıyla fiber ağımız 403 bin kilometreye ulaşırken, 81 ilimizde kullanıcılarımıza yüksek hızlı internet paketleri sunuyoruz. Bu kapsamda E-spor ve oyunseverler için de onların tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir evren oluşturduk. Yıllardır sporu her alanda destekleyen bir marka olarak VAR, Akıllı Stadyum Projeleri, taraftar paketleri ile ses getiren ilklere de imza attık. Ülkemizde bu yıl ilk kez düzenlenen e-Süper Lig ile biz de bir kez daha bir ilkin gerçekleşmesinde rol alıyoruz. Taraftarlarına büyük bir heyecan yaşattığına inandığımız, TFF’nin düzenlediği ve Spor Toto Süper Lig takımlarımızın yer aldığı e-Süper Lig’in isim sponsoru ve yayıncısı olduk. Birçok yeniliği izleyicilerle tanıştırdığımız TV platformumuz Tivibu ile Türk Telekom e-Süper Lig’in resmi yayıncısı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Spor kanallarımız Tivibuspor ile birbirinden heyecanlı e-Futbol karşılaşmalarını spor yayıncılığı alanındaki deneyimimizle ekranlara taşıyarak, sporseverle buluşturacağız. Bu süreçte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Türk Telekom e-Süper Lig’de mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz” cümlelerine yer verdi.