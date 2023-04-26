Türk Telekom, EuroCup'ta finalde

Türk Telekom, EuroCup yarı finalinde Riga'da karşılaştığı Ukrayna ekibi Prometey'yi 76-74 yenerek finale yükseldi.

Türk Telekom, EuroCup'ta finalde
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Türk Telekom, EuroCup yarı finalinde Riga’da karşılaştığı Ukrayna ekibi Prometey’yi 76-74 yenerek finale yükseldi.

Salon: Arena Riga

Hakemler: Matej Boltauzer xx, Piotr Pastusiak xx, Saulius Racys xx

Prometey: Clavell xxx 19, Balvin xxx 14, Stephens xx 10, Lypovyy xx 9, Agada xx 8, Sydorov x 6, Petrov x 3, Sanon x 3, Tkachenko x 2

Başantrenör: Erdem Can

Türk Telekom: Grant xxx 19, Bouteille xxx 16, Taylor xxx 15, Jones xx 11, Erkan Yılmaz xx 8, Sestina x 5, Rıdvan Öncel x 2,

Başantrenör: Ronen Ginzburg

1. Periyot: 25-16 (Prometey lehine)

Devre: 38-41 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 56-61 (Türk Telekom lehine)